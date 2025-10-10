Ученые связали сезонную аллергию с повышенным риском самоубийства

Сезонная аллергия, вызванная пыльцой, может привести к самоубийству. К такому выводу пришли специалисты, объединив ежедневные измерения пыльцы с ежедневным подсчётом суицидов в 34 мегаполисах США. Вот что ещё им удалось узнать.

В рамках нового исследования учёные учитывали сразу несколько факторов. Это температура, количество осадков, ветер, различия в местном климате и растительном мире, сезонные средние значения.

Результаты оказались поразительными. По сравнению с днями с низким или нулевым уровнем пыльцы - при умеренном и высоком число смертей от самоубийств возросло на 5,5% и 7,4% соответственно. Ещё более выраженным это увеличение было среди людей с историей психических расстройств или лечением от них. Также эксперты показали, что в дни с высоким уровнем пыльцы жители пострадавших районов имели более выраженные симптомы депрессии и истощения.

В целом известно, что более 80 миллионов американцев страдают от сезонной аллергии. Проведённый анализ показал, что она усугубляет существующие проблемы, подталкивая некоторых людей к кризису. Также учёные полагают, что связующее звено между аллергией и уровнем самоубийств - это нарушение сна.

