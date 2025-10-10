Ученые рассказали, при каких условиях рак толстой кишки считается излеченным

Американские ученые назвали срок, когда рак толстой кишки можно считать побежденным. Если ранее считалось, что риск рецидива становится минимальным после пяти лет ремиссии, сейчас ученые назвали срок в 6,5 лет.

Как сообщает JAMA Oncology, ученые основываются на данных, полученных после изучения истории болезни 35 тысяч пациентов с раком толстой кишки. Все они прошли операцию и дополнительное лечение.

Пик возвращений заболевания пришелся на период с шестого по 12-й месяц после лечения. Тогда риск рецидива составлял 6,4%. Через 6,5 года после лечения уровень угрозы составляет 0,5% и сохраняется до рубежа в 10 лет.

