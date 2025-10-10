Представлен новый способ лечения опасных болезней мозга

В журнале Advanced Materials (AM) опубликовали исследование итальянских ученых, представивших новый способ лечения психических и нейродегенеративных заболеваний с помощью наночастиц золота.

Исследователи создали частицы золота диаметром около двух нанометров, стабилизированные глутатионом и содержащие ионы лития. При введении с помощью назального спрея эти частицы проникают в головной мозг и высвобождают литий прямо в клетках, не повышая его уровень в крови. Это позволяет избежать токсического воздействия на почки и щитовидную железу, которое часто наблюдается при приеме лития в таблетках.

Эксперименты на мышах показали, что новая форма доставки подавляет активность фермента GSK-3β в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и обучением. Этот фермент играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера, биполярного расстройства и некоторых вирусных инфекций мозга.

Ученые отмечают, что метод уже запатентован и может стать основой для создания безопасных препаратов, направленных на лечение расстройств, связанных с нарушениями работы нервной системы. В ближайшее время планируется провести дополнительные исследования безопасности перед началом клинических испытаний на людях.

В начале сентября специалисты выяснили, что женский мозг может быть особенно уязвим к болезни Альцгеймера из-за дефицита полезных жиров.