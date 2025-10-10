Найден способ определить риск рака легких у некурящих

Ученые из Университета Калгари (Канада) нашли необычный способ определить, подвергался ли человек воздействию радона — невидимого радиоактивного газа, который является второй по распространенности причиной рака легких после курения. Исследование, опубликованное в Environment International (EI), показало, что следы радона можно обнаружить в ногтях на ногах.

Радон выделяется из почвы и горных пород, накапливаясь в помещениях без достаточной вентиляции. При вдыхании он распадается на радиоактивный свинец, который оседает в тканях организма — в том числе в ногтях, волосах и коже. Ученые измерили концентрацию изотопа свинца-210 в образцах ногтей и выяснили, что у людей, живших в домах с повышенным уровнем радона, этот показатель был почти в четыре раза выше, чем у тех, кто дышал чистым воздухом.

Радон может годами накапливаться в организме, повреждая клетки легких и повышая риск онкологических заболеваний. Новый метод позволяет точно определить длительное воздействие газа без сложных анализов: достаточно отправить на исследование несколько ногтевых обрезков.

Авторы считают, что тест на радон по ногтям поможет выявлять группы риска среди людей, которые никогда не курили, но все же подвержены опасности развития рака легких.