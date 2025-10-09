Как будет работать новая технология по выращиванию зубов

Японские ученые разработали технологию, которая позволит людям выращивать... новые зубы! «Вечерняя Москва» пообщалась с челюстно-лицевым хирургом, стоматологом-имплантологом и основателем частной клиники Вероникой Мелеховой и узнала, как это будет работать.

Технология, позволяющая буквально вырастить новый зуб прямо в ротовой полости, стала возможна благодаря препарату, блокирующему белок USAG-1 (именно он препятствует росту зубов). Тесты вещества уже успешно прошли на мышах. И, по предположениям экспертов, лекарство может стать доступным для людей к 2030 году. Правда, для этого нужно еще много экспериментов с человеческими стволовыми клетками.

«А вообще, подобные исследования не новы. Научиться выращивать зубы пытаются уже около 40 лет. Первые эксперименты начались еще в 1980-е годы», — рассказывает «Вечерней Москве» Вероника Мелехова.

Вопросы без ответов

На первый взгляд технология кажется очень полезной, но у стоматологов остается к ней много вопросов: в открытых исследованиях пока недостаточно данных о том, как конкретно будет проходить процесс «выращивания».

«Если этот белок разблокировать, у людей (как, например, у акул) будут меняться зубы, то есть за молочными и постоянными пойдет третий комплект…. И как будет проходить их смена? В течение какого времени? Неужели взрослые люди, как восьмилетки, будут ходить без передних зубов? — рассуждает Вероника Мелехова. — А если, к примеру, зуб у пациента удален и он хочет, чтобы в лунке вырос новый, как именно наш организм поймет, что зуб надо "сформировать" в конкретной зубной альвеоле?»

В материалах, посвященных технологии, сказано, что в первую очередь препарат будет показан людям, страдающим адентией (отсутствием зубов по врожденным причинам. — «ВМ»), а также потерявшим зубы. Очевидно, что спрос клиентов на таком спектре не ограничится. А это приведет к возникновению новых проблем, связанных с применением технологии.

«Как получить правильную анатомию органа? Вдруг он вырастет не той формы и будет доставлять дискомфорт? Тогда зуб надо будет удалять, — поделилась стоматолог. — Словом, несмотря на хорошую идею, мы пока не видим данных, которые объяснили бы, как процесс выращивания будет происходить физиологически».

Рано менять работу

Заголовки новостей кричат: «С новой технологией стоматологи могут остаться без работы!». Но это, по словам эксперта, вовсе не так.

«Любые зубы — и молочные, и постоянные, и даже те, что выросли как "третья смена", — надо будет лечить. Кариес и другие заболевания никуда не пропадут, — добавляет стоматолог. — Даже если на месте удаленного зуба вырастет новый, он может заболеть. И тогда его придется удалять! Даже если предположить, что в 2030 году люди начнут массово отращивать себе новые зубы, единственными, кто, вероятнее всего, потеряет клиентов, будут стоматологи-имплантологи. Им просто некому будет ставить имплантаты. Но вот хирурги без работы не останутся. Вспомните, сколько проблем доставляют зубы мудрости. Теперь представьте, если вырастет еще один комплект таких же...»

Сергей Стеблецов, врач-терапевт Первой клинической больницы, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук:

«Эта технология известна, ее давно тестируют на грызунах. Но у человека в отличие от мыши все сложнее: зуб формируется со структурой, которую сложно будет искусственно повторить. А еще у нас нет даже двух одинаковых зубов, и достичь геометрической точности при повторном выращивании органа будет так же проблематично. А если форма органа не подойдет, зуб просто не встанет в ряд».

Набили тату себе на резцы

Стремительно набирает обороты тренд из Китая — татуировки на зубах. Несмотря на громкое название, стоматологи остаются спокойны: вреда такое тату не принесет. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем дело.

Татуировки на зубах — это дело не новое. Такие работы стали выполнять еще в 1990-х, но сейчас, с циклом моды, они вернулись.

«На обычный зуб "набить" классическую татуировку нельзя, — делится ортопед, стоматолог-имплантолог частной клиники Антон Чиряев. — Рисунок наносят специальными красками на коронку при ее изготовлении, а потом запекают ее в печи. Затем в стоматологической клинике врач фиксирует коронку с рисунком на зуб».

При этом татуировку можно не только выбрать из каталога, но и придумать самостоятельно. Чаще всего ее наносят на внешнюю сторону зуба, чтобы рисунок было видно, но можно его и «спрятать» на жевательных зубах.

Такое тату не может принести вреда — наоборот, коронка, на которую оно нанесено, часто устанавливается при особых показаниях, например, при разрушении зуба или замене старого имплантата.

«Рисунок прослужит так долго, как вы этого захотите, — рассказывает "Вечерней Москве" стоматолог. — При желании его можно убрать — заменить вместе с коронкой. Такой механизм работы позволяет даже менять тату для особенно ярких натур».

В среднем за такой креатив придется доплатить около 6000 рублей к изначальной цене коронки (всего получится в среднем около 18 000 рублей).

