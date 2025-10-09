Гинцбург рассказал о персональной вакцине от рака

Ученые в различных научных институтах и центрах разрабатывают лекарства на основе мРНК. Их усилия решено объединить с помощью нового научно-технологического Центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК). Планируется производить инновационные лекарства, в том числе онкологические. О создании противоопухолевых препаратов мы беседуем с директором НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академиком Александром Гинцбургом.

Александр Леонидович! Руководимый вами Центр имени Гамалеи известен всемирно. Та же вакцина против ковида создана в нем. Теперь главное внимание созданию противоопухолевых препаратов. Веление времени?

Александр Гинцбург: Именно так. Именно доставка антигенов в форме мРНК может преодолеть многие фундаментальные трудности, которые ранее не позволяли создавать эффективные противоопухолевые терапевтические вакцины.

В чем особенность мРНК-препаратов?

Александр Гинцбург: Особенность - в доставке не готового белкового антигена, а генетической информации, поступление которой в клетку приводит к наработке целевого белка уже внутри организма пациента. В случае вакцинных препаратов это приводит к индукции мощного гуморального и клеточного иммунного ответа. Другие известные технологии, использующие для иммунизации в своем составе белковые антигены и тем более короткие пептиды, не способны к индукции клеточного иммунного ответа подобной интенсивности.

Использование мРНК-технологии решает и проблему многократного применения препарата: липидные наночастицы иммунологически нейтральны. Их повторное применение не снижает эффективности последующих доз.

И тут важная составляющая - опухолевый антиген. В качестве противоопухолевых антигенов рассматриваются как опухоль-ассоциированные антигены, которые также могут встречаться в здоровых клетках, но экспрессия которых сильно повышена в клетках опухоли, так и неоантигены, появление которых в клетках опухоли эксклюзивно. Почему? Да потому что они продукт соматических мутаций, произошедших в опухоли. И значит, отсутствуют в здоровых тканях. А это снижает вероятность побочных эффектов применения лекарства.

Технология мРНК универсальна и будет полезна для лечения различных онкологических нозологий. И не только онкологических.

Весьма интересны вирусные и бактериальные антигены. В этом случае противоопухолевую активность могут проявлять не только антигены, находящиеся в клетках опухоли и кодируемые онкогенными вирусами, но и короткие антигены других вирусов и бактерий. В том числе представителей симбиотической микрофлоры, несущие перекрестную иммунологическую реактивность в отношении антигенов клеток опухоли.

Прогнозы?

Александр Гинцбург: Изучение таких антигенов - огромные возможности для терапии и профилактики опухолевых заболеваний. Каким бы ни был антиген, в нашем случае он выбирается персонально для пациента. Это значит, что пациент получает препарат, специально приготовленный именно для него, для лечения его опухоли. Для этого врачи, используя материал биопсии, проводят расшифровку генетической информации и определяют состав вакцины на основе мРНК.

Прогноз на основе уже конкретных данных?

Александр Гинцбург: Да, можно констатировать, что мы полностью освоили мРНК-технологию, научились получать эффективные вакцинные препараты, способные индуцировать мощный гуморальный и клеточный ответ на различных биологических моделях. А именно клеточный ответ - ключ к созданию эффективных противоопухолевых препаратов. А возможность многократного курсового применения и прецизионного выбора антигенов для конкретного пациента позволяет рассчитывать на высокую клиническую эффективность.

Мы закончили формирование комплекта документов, включающего результаты доклинических исследований, а также комплекта регламентов производства и процедур контроля качества. Это позволило в полном соответствии с дорожной картой Минздрава России подать от лица двух ведущих онкологических центров - имени Герцена и имени Блохина - заявки на получение разрешения на первые в стране использования персональных противоопухолевых мРНК-вакцин.

Эти две технологии рассматриваются как независимые, так как привязаны к конкретным медицинским учреждениям. В документах описываются все особенности диагностических и лечебных процедур с учетом инфраструктуры и опыта конкретного лечебного учреждения. При этом производитель мРНК-препаратов и для Центра имени Герцена, и для Центра имени Блохина - наш Национальный центр имени Гамалеи.

Основные отличия будут в диагностической процедуре и способах выбора антигенов в состав мРНК-препарата. Рассчитываем на разрешение применения разработанной технологии в ближайшие месяц-полтора. Уже набрано по 15 человек в каждом из онкологических центров, проанализирована их генетическая информация и определен состав персонифицированных препаратов.

А само производство мРНК-препаратов?

Александр Гинцбург: Производственный блок мРНК-препаратов, созданный при поддержке Минздрава России и Минпромторга России, готов к выпуску персонифицированных серий для пациентов. На опытно-промышленном производстве осуществлен выпуск трех валидационых серий, показавший готовность предприятия к серийному производству. Рассчитываем сразу же после получения разрешения онкологическими центрами приступить к выпуску первых препаратов для лечения пациентов, включенных в исследование.

Какая выбрана локализация опухоли?

Александр Гинцбург: Предполагаем начать с лечения меланомы. Этот тип опухоли наиболее иммуногенный и лучше поддается лечению с применением иммунотерапии. Но между тем считаем разрабатываемый подход существенно более универсальным.

118 серий препаратов в год - на первом этапе создано производство ограниченными сериями.

Технология мРНК позволяет доставлять как персонифицированные антигены, так и различные молекулы, стимулирующие иммунитет пациента и повышающие ответ на применяемую терапию. Разрабатываемая технология универсальна и будет полезна для лечения различных онкологических нозологий. И не только онкологических. Для расширения области применения мРНК-препаратов запущена работа на базе 17 научно-исследовательских организаций различной ведомственной принадлежности технологий. Наш Центр имени Гамалеи выступает головной организацией.

Головной, но не единственной...

Александр Гинцбург: Именно так! И это чрезвычайно важно. Стоит отметить НТЦ "Сириус", обеспечивающий разработку методов контроля качества мРНК препаратов. Сеченовский университет, на базе которого проходят доклинические испытания вакцин. Казанский университет, участвующий в разработке животных моделей для расширения спектра применения мРНК в отношении различных опухолевых нозологий.

Очень важно масштабирование производства. На первом этапе создано производство активной фармацевтической субстанции и готовых мРНК-препаратов ограниченными сериями. Это не более 118 персонифицированных серий препаратов в год. И мы работаем над масштабированием технологии производства. Благодаря поддержке Минздрава России и Минпромторга России идет создание второго этапа производства мРНК-препаратов. Его цель - обеспечить нашу страну возможностями масштабного синтеза ключевых компонентов мРНК-технологии. Необходимо освоить синтез нуклеотидов, липидов, а также ключевых ферментов, позволяющих на матрице ДНК получить заветную молекулу РНК, которая и идет в состав лекарственного препарата.

Собственное производство компонентов мРНК минимизирует вероятность ограничений, связанных с поставками в условиях санкций, и удешевит стоимость конечного продукта. Пока нефинансируемым направлением в рамках реализации второго этапа остается блок синтеза генов, наличие которого позволит сократить срок и удешевить производство персонифицированных препаратов, а также интенсифицировать разработки мРНК-технологий.

Существенным ограничением для масштабирования пока остается создание генетического Центра данных. Так называемый третий этап развития мРНК-технологии. Он включает в свой состав банки биологических материалов, полученных, прежде всего, от онкологических пациентов, и других материалов, а также банки данных на основе различной биомедицинской (в том числе популяционной, клинической, генетической и иммунологической) информации по населению Российской Федерации и дружественных стран для создания специализированных систем искусственного интеллекта. А это необходимо для расширения спектра применения мРНК-технологий, повышения скорости и точности определения состава персонифицированных мРНК-препаратов для повышения клинической эффективности их использования.

Есть надежда на решение этой проблемы?

Александр Гинцбург: Это архинеобходимо.