Назван простой способ укрепить иммунитет для пожилых

Регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы, сердце и легкие, но и иммунную систему. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта — бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали работу так называемых естественных киллеров (NK-клеток) — разновидности лимфоцитов, которые уничтожают вирусоносные и раковые клетки. Эти клетки являются «первой линией обороны» организма. В исследовании участвовали девять добровольцев в возрасте около 64 лет: часть из них регулярно занималась тренировками, другая вела малоподвижный образ жизни.

По словам Люсиэли Минуцци из университета Юстуса Либиха, ожирение и малоподвижность ускоряют «старение» клеток иммунитета. Поэтому в новом проекте ученые решили проверить противоположный эффект — могут ли многолетние тренировки сохранить защитные функции организма.