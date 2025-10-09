Обнаружена связь между синдромом беспокойных ног и болезнью Паркинсона

Южнокорейские ученые проанализировали данные почти 20 тысяч человек и пришли к выводу, что у 1,6% пациентов, которые страдали синдромом беспокойных ног, в последующем была диагностирована болезнь Паркинсона.

При этом у группы, в которой не было пациентов с СБН, показатель составил всего 1%.

Также ученые изучили влияние агонистов дофаминовых рецепторов. Эти препараты назначают как пациентам с СБН, так и с болезнью Паркинсона.

Оказалось, что пациенты, которые начинали прием препарата для лечения неприятного синдрома, реже или значительно позже сталкивались с развитием нейродегенеративного заболевания.

На основе этих данных, а также результатах исследования, проведенного американскими учеными, исследователи заявили, что у людей с СБН вероятность возникновения болезни Паркинсона в 2,5 раза выше.

