Популярное сочетание препаратов повысило риск судорог у пожилых людей

Результаты нового исследования показали, что, когда пожилым людям, проживающим в домах престарелых, одновременно назначали лекарство против боли трамадол и определенный вид антидепрессантов, у них повышался риск судорог.

Трамадол – опиоид, который используется для лечения умеренной и сильной боли у взрослых. Некоторые антидепрессанты, ингибирующие фермент CYP2D6 (ингибиторы CYP2D6), могут нарушать метаболизм трамадола в организме. При блокировке фермента CYP2D6 трамадол не метаболизируется должным образом и может накапливаться в организме, что потенциально увеличивает риск побочных эффектов, таких как судороги. К распространенным антидепрессантам, ингибирующим CYP2D6, относятся флуоксетин, пароксетин и бупропион, – рассказывает Medicalexspess об исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Изучались данные 70 156 жителей домов престарелых в возрасте 65 лет и старше, которым были прописаны как трамадол, так и антидепрессант. Участники делились на две группы в зависимости от того, какие препараты они принимали в первую очередь.

Частота приступов у людей, принимавших трамадол в первую очередь, составила 16 приступов на 100 человеко-лет, а у людей, принимавших антидепрессанты в качестве первого приема, – 20 приступов на 100 человеко-лет. То есть, что на каждые 100 человек, принимавших трамадол и антидепрессант в течение года, примерно у 16–20 пациентов был диагностирован приступ.

Для проверки специфики воздействия именно трамадола, ученые повторили анализ с гидрокодоном, другим опиоидным анальгетиком. Повышения риска судорог при одновременном применении гидрокодона и антидепрессантов, ингибирующих CYP2D6, не наблюдалось.

По словам автора Ю-Джун Дженни Вэй, доктора философии из Университета штата Огайо в Колумбусе, результаты подчеркивают необходимость осторожного назначения препаратов, особенно для пожилых людей со сложными заболеваниями.