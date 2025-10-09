Исследование показало, как стресс перестраивает мозг

Постоянное напряжение и переживания перестраивают мозг. Новое исследование установило, что хронический стресс способен менять работу нейронов из-за сбоя в одной сахарной молекуле.

Ученые выяснили, что на поверхности клеток мозга есть особые цепочки сахаров — гликаны. Они формируют «гликозилирование», регулирующее, как нейроны соединяются между собой и обмениваются сигналами в префронтальной коре. Отмечается, что стресс может нарушать баланс этих сахарных цепей, «перепрограммируя» мозг.

Исследование проводилось на грызунах. Специалисты обнаружили, что особый фермент St3gal1 выполняет финальный шаг в создании «сахарного покрытия» нейронов.

После «выключения» этого фермента у мышей проявлялись признаки депрессии: тревожность, апатия и потеря интереса к жизни. Однако при повышении уровня St3gal1 симптомы ослабевали.

Полученные сведения показывают, что этот фермент может быть ключевым звеном между стрессом и депрессией. В настоящее время результаты подтверждены только на животных, но они дают надежду на создание новых способов лечения психических расстройств.

