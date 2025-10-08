Ученые создали биодобавку для замедления старения

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали биологически активную добавку, направленную на замедление процессов старения. Разработка воздействует на межклеточное вещество, предотвращая изменение структуры белков.

В основе комплекса лежат экстракты виноградной косточки и листьев камелии китайской, известной как зеленый чай. Эти природные компоненты обладают антигликирующими свойствами, превосходя по эффективности синтетические аналоги. Гликирование — процесс присоединения сахаров к белкам — приводит к потере эластичности кожи и образованию морщин.

По словам директора Научного центра исследования лекарственных средств Дениса Бабкова, большинство существующих препаратов сосредоточены на внутриклеточных процессах, тогда как новая разработка воздействует на межклеточное пространство. Это предлагает новый подход в борьбе с возрастными изменениями.

Биодобавка прошла необходимые исследования и готова к выходу на фармацевтический рынок.

