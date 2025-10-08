Назван неожиданный способ лечения облысения

Международная команда ученых нашла способ повысить эффективность миноксидила — основного препарата, применяемого для лечения андрогенетической алопеции, или облысения по мужскому и женскому типу. Оказалось, что природный подсластитель стевиозид, получаемый из растения стевия, улучшает проникновение миноксидила через кожу и усиливает его действие. Работа опубликована в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

Миноксидил в виде спреев и растворов широко используется для стимуляции роста волос, однако его плохая растворимость и низкая проницаемость через кожу ограничивают эффективность терапии. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали растворяющийся пластырь, содержащий комбинацию миноксидила и стевиозида.

В эксперименте на мышиной модели облысения такой пластырь стимулировал переход волосяных фолликулов в активную фазу роста, что привело к появлению новых волос.