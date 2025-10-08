Назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, показало, что пожилые люди, активно пользующиеся интернетом и цифровыми средствами общения, демонстрируют более высокие когнитивные функции по сравнению с теми, кто не пользуется интернетом.

© Телеканал «Наука»

С возрастом когнитивные функции естественным образом меняются. Скорость обработки информации замедляется, кратковременная память становится менее надежной, а способность вспоминать конкретные события — эпизодическая память — снижается. В то же время знания и язык — семантическая память — часто остаются стабильными, а кристаллизованный интеллект, накопленные опыт и навыки, сохраняется почти на всю жизнь.

Исполнительные функции, такие как планирование, многозадачность и фильтрация лишней информации, у пожилых людей ослабевают. Многие компенсируют это опытом или внешними инструментами — например, списками и заметками.

Социальные связи и цифровая изоляция

Авторы исследования, во главе с Зи-Му Ченом, подчеркивают, что социальная изоляция связана с ухудшением когнитивных функций и повышением риска депрессии. В современном мире значительная часть общения происходит через интернет — социальные сети, чаты, видеозвонки. Те, кто не умеет пользоваться этими инструментами, рискуют остаться в стороне, что может усугублять психологическое и когнитивное здоровье.

Исследователи разделили участников на две группы: «включенные в цифровую среду» — те, кто использовал хотя бы один из видов онлайн-активности (чаты, чтение новостей, игры, видео, управление финансами), и «исключенные» — не использующие интернет.

Анализ был основан на данных Китайского лонгитюдного исследования здравоохранения и пенсионного обеспечения (CHARLS). Исследование охватывало взрослых в возрасте 45 лет и старше из разных регионов Китая. Данные собирались с 2011 года и обновлялись каждые несколько лет вплоть до 2025. Для анализа авторы сопоставили участников двух групп по ключевым демографическим характеристикам, чтобы исключить влияние посторонних факторов. Когнитивные функции оценивали через телефонное интервью. Симптомы депрессии фиксировали по шкале, учитывающей настроение и повседневные проявления депрессивных состояний.

Результаты

Пожилые люди, вовлеченные в цифровую среду, показывали лучшие результаты по глобальному когнитивному статусу: сильнее эпизодическая память, лучше исполнительные функции, выше скорость обработки информации и настроение. В то время как у «исключенных из сети» наблюдались более выраженные симптомы депрессии.

«Цифровая изоляция достоверно связана с когнитивными нарушениями и депрессией у пожилых людей. При разработке стратегий лечения важно учитывать эти взаимосвязи», — отмечают авторы исследования.

Причина или следствие?

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную связь. Возможно, регулярное использование интернета поддерживает когнитивные функции и улучшает настроение, а возможно, люди с ухудшением памяти или депрессией просто реже пользуются цифровыми технологиями.

Тем не менее, исследование ясно показывает, что вовлеченность в цифровую среду помогает пожилым людям оставаться умственно активными и поддерживать социальные связи, что косвенно влияет на настроение.