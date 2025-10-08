Чем опасны для здоровья брызги лука

Физики сняли резку лука высокоскоростной камерой, чтобы оценить скорость разлета микробрызг и радиус их распространения по кухне.

Мы рассказывали об этом исследовании в захватывающих подробностях. Наконец его результаты удостоились публикации в Proceedings of the National Academies of Science. Эксперименты в Корнеллском университете показали, что нарезка лука выбрасывает едкие аэрозоли в воздух на расстояние до двух третей метра.

Высокоскоростная съемка и компьютерное моделирование выяснили, как нажатие ножа на луковицу разрушает клетки, разбрызгивающие туман из мельчайших капель с расчетной скоростью от 5 до 40 метров в секунду. Это стало неожиданностью, поскольку профессиональные повара, которых снимали на видео, режут со скоростью всего 1 метр в секунду.

«Мы выяснили, что скорость выходящего тумана намного выше скорости, с которой лезвие пронзает лук», — поделился профессор Сонхван «Санни» Чжун, старший автор статьи.

Резка лука — не просто неприятное занятие из-за его слезоточивых свойств. Вместе с едкими аэрозолями могут распространяться опасные патогены, предупредил Чжун. Он привел пример: в 2024 году Центры по контролю и профилактике заболеваний расследовали вспышку E. coli, связанную с луком, который подавали в McDonald’s — тогда это привело к 104 случаям заболевания в 14 штатах и одной смерти. Луковый «туман» разлетается со скоростью до 40 м/с, тогда как брызги от кашля — до 20 м/с, добавил профессор.

Он дал простые советы по уменьшению распыления: резать лук медленно, остро заточенным лезвием или полить луковицу маслом перед нарезкой.