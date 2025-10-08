Стало известно, влияет ли судимость на состояние здоровья

Пожилые люди, которые когда-либо отбывали тюремное наказание, сообщают о худшем физическом и психическом здоровье, чем их сверстники без судимости — даже если заключение произошло много лет назад. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

© Газета.Ru

В опросе Family History of Incarceration Survey приняли участие 1318 жителей США в возрасте от 50 лет. Согласно результатам, 21% респондентов хотя бы раз в жизни пребывали в местах лишения свободы. Эти участники чаще оказывались мужчинами, не состояли в браке и имели более низкий уровень дохода и образования по сравнению с теми, кто никогда не попадал в тюрьму.

После учета социально-демографических факторов исследователи установили, что факт заключения повышает вероятность плохого физического здоровья почти на 90%. Причем длительность времени, прошедшего после освобождения, не влияла на результат — даже люди, отбывшие наказание более десяти лет назад, демонстрировали сопоставимо низкие показатели здоровья. Влияние на психическое состояние, как отмечают авторы, частично объяснялось более низким уровнем дохода и занятости.

Авторы исследования полагают, что врачам стоит учитывать историю заключения пациентов и направлять их к социальным службам, специализирующимся на помощи бывшим осужденным.