Без сов и жаворонков: новое исследование разделило сон на пять типов

Забудьте привычные стереотипы о «жаворонках» и «совах» — сон гораздо сложнее. Ученые выделили пять четких профилей сна — и каждый из них по-своему влияет на работу мозга, общее самочувствие и психическое здоровье.

Прежние классификации были довольно ограниченными — рассматривали только продолжительность сна или его качество. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, проанализировало данные сканирования мозга, образа жизни и качества сна более 770 молодых людей. Оно показало, что сон — это нечто гораздо более сложное, чем просто количество часов, проведенных в постели.

«Наше исследование показало, что различные характеристики сна, хотя и связаны между собой, могут представлять собой самостоятельные области, каждая из которых по-своему влияет на биопсихосоциальные факторы. Это подчеркивает, насколько важен комплексный подход к оценке сна пациента — он позволяет врачам ставить более точные диагнозы и выбирать оптимальную тактику лечения», — заявила ведущий автор работы, нейробиолог Орор Перро из Сиднейского университета.

Пять профилей сна

Команда идентифицировала пять профилей, или «скрытых классов», людей в зависимости от сна.

Люди с плохим сном. Те, кто с трудом засыпает или часто просыпается, часто чувствуют себя не отдохнувшими и сообщают о дневной усталости. Эта группа наиболее тесно связана с тревогой, депрессией и стрессом. Устойчивые к недосыпу. Те, кто сообщал о проблемах с психическим здоровьем, но не о проблемах со сном. Исследователи предполагают, что они, возможно, от природы более устойчивы к последствиям плохого сна. Потребители снотворных. Те, кто полагается на лекарства, чтобы заснуть. Они часто описывают крепкие социальные связи, но показывают более слабую память в когнитивных тестах. Мало спящие. Те, кто спит менее шести-семи часов в сутки. Они, как правило, хуже справляются с задачами на память и мышление и с большей вероятностью проявляют повышенную агрессивность. Люди с нарушенным сном. Те, у кого фрагментированный сон — например, из-за походов в туалет, проблем с дыханием или частых пробуждений ночью. Этот профиль связан с тревогой, ухудшением когнитивных функций и употреблением психоактивных веществ, причем более выраженные эффекты наблюдаются у женщин.

Почему это важно

Проблемы со сном часто рассматриваются просто как симптом других состояний, но это исследование выявило связь между плохим сном и факторами риска проблем с психическим здоровьем. Понимание различных профилей сна может помочь врачам разрабатывать более индивидуальные методы вмешательства.

«Преобладание маркеров психического здоровья в большинстве профилей неудивительно, поскольку сон — это одна из пяти ключевых сфер функционирования человека, которые могут влиять на психическое здоровье», — пояснила соавтор статьи Валерия Кебец из канадского Университета Макгилла.

Полученные данные также ставят под сомнение достоверность универсальных рекомендаций по поводу сна типа «спите восемь часов». Для некоторых устойчивость означает, что они могут легче переносить меньшее количество отдыха. Для других фрагментированный или некачественный сон может повлечь более серьезные последствия для здоровья, даже если суммарное количество часов кажется нормальным.

Более широкая картина

Ученым давно известно, что сон необходим для эмоциональной регуляции, обучения и памяти. Но это исследование предполагает, что на взаимосвязь сна и здоровья влияют как биология, так и поведение. Кроме того, оно — одно из первых по этой теме, включивших наряду с психологическими и поведенческими показателями данные визуализации мозга.

Хотя выборка была ограничена здоровыми американцами в возрасте от 22 до 36 лет, результаты можно обобщить на другие возрастные группы и популяции. Вместе с тем, авторы предупредили, что их исследование — поперечное, то есть не прослеживает причинно-следственных связей. Это значит, что плохой сон может способствовать проблемам с психическим здоровьем, но и проблемы с психическим здоровьем также могут вызывать нарушения сна.