Объяснен более высокий риск депрессии у женщин

Новое исследование показало, что женщины подвержены более высокому генетическому риску депрессии, пишет The Guardian. Исследование, опубликованное в среду в журнале Nature Communications и претендующее на звание крупнейшего на сегодняшний день генетического исследования половых различий при глубокой депрессии, выявило 16 генетических вариантов, связанных с депрессией у женщин, и восемь - у мужчин.

Исследование, проведенное Австралийским медицинским исследовательским институтом QIMR Berghofer, показало, что большая часть вариантов, связанных с депрессией, была распространена среди мужчин и женщин, но у женщин было “более высокое бремя генетического риска, что могло быть связано с вариантами, характерными для женщин”.

Доктор Бриттани Митчелл, старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии QIMR Бергхофера, сказала:

“Мы уже знаем, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии в течение своей жизни, чем мужчины. И мы также знаем, что депрессия у разных людей протекает по-разному. До сих пор не было проведено много последовательных исследований, объясняющих, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин, включая возможную роль генетики”.

В исследовании было признано, что были выдвинуты объяснения, охватывающие поведенческую, экологическую и биологическую сферы, включая то, что мужчины реже обращаются за помощью, что приводит к неправильному диагнозу, и воздействие окружающей среды, например, женщины чаще подвергаются сексуальному насилию и межличностному насилию.

В исследовании говорится, что в совокупности эти факторы подчеркивают необходимость “многогранного подхода” к пониманию механизмов, лежащих в основе депрессии, но предполагается, что “ключевым компонентом биологических механизмов, лежащих в основе этих различий, могут быть различия в генетике”.

Исследователи проанализировали ДНК пяти международных групп – Австралии, Нидерландов, Соединенных Штатов и двух из Великобритании – с окончательным объемом выборки в 130 471 женщину и 64 805 мужчин с тяжелой депрессией и 159 521 женщину и 132 185 мужчин без диагноза.

Ученые также обнаружили более сильную генетическую корреляцию у женщин между депрессией и метаболическими особенностями (такими как индекс массы тела и метаболический синдром), чем у мужчин с теми же особенностями.

Доктор Джоди Томас, ведущий исследователь, отмечает, что эти генетические различия “могут помочь объяснить, почему женщины, страдающие депрессией, чаще испытывают метаболические симптомы, такие как изменение веса или уровня энергии”.

Авторы признали, что в исследование было включено примерно в два раза больше женщин, страдающих депрессией, чем мужчин, и провели дополнительные анализы, чтобы убедиться, что их результаты не были получены из-за разницы в размерах выборки. Исследователи также признали, что их анализы были ограничены только европейцами, что ограничивало применимость полученных результатов к другим группам населения.

Профессор Филип Митчелл из Школы клинической медицины Университета Нового Южного Уэльса комментирует: “Во всем мире давно ведутся споры о причинах того, что депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и в большинстве исследований сообщается, что риск депрессии у женщин в два-три раза выше. по сравнению с мужчинами”.

“Наиболее распространенные теории были связаны с социальными и психологическими факторами, например, с влиянием роли женщин в уходе за семьями по сравнению с ролью мужчин, приносящих доход, или с уязвимостью личности женщин”, - подчеркиваетМитчелл, который не принимал участия в исследовании.