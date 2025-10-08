Российские химики усовершенствовали способ синтеза жизненно важных лекарств

Научная группа из МГУ представила инновационную технологию синтеза лекарств, позволяющую заменить дорогой палладий на более доступный никель и рутений, сообщило Минобрнауки.

Химики модернизировали ключевой этап получения фармакологических препаратов, внедрив рутениевый фотокатализатор и уникальный тип проточного реактора, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Обычно для образования связи углерод-азот в молекулах лекарств использовали палладий, но теперь ученые предложили альтернативу с применением никеля и рутения.

Использование проточного реактора увеличивает эффективность реакции, так как свет равномерно проникает через тонкий слой жидкости, и весь объем реагентов задействован максимально эффективно.

«Разработанный рутениевый фотокатализатор в проточном реакторе показал себя для активации никеля в реакции лучше, чем традиционный дорогой иридиевый комплекс», – добавили в министерстве.

Новый подход делает процесс синтеза лекарств более доступным и экологичным. Никель дешевле палладия, а сама реакция проводится при комнатной температуре с использованием синего света, что снижает энергозатраты.

В ведомстве подчеркнули, что сочетание дешевых металлов, фотокатализа и проточного метода обеспечивает устойчивый и экономичный способ производства медикаментов.

