В России создали биоактивную добавку против старения кожи

ТАСС

Биологически активный комплекс с антигликирующими свойствами создали сотрудники Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ). Природные компоненты биодобавки работают на уровне межклеточного вещества, замедляя процесс старения кожи и органов, сообщил ТАСС директор Научного центра исследования лекарственных средств университета Денис Бабков.

"Мы нашли природные, растительные экстракты, обладающие высокими антигликирующими свойствами, на основе которых мы создали биологически активную добавку. Экстракты виноградной косточки и листьев камелии китайской, более известной под названием зеленый чай, обладают более выраженными антигликирующими свойствами, превосходя синтетические молекулы. <...> Гликирование - это сложный биохимический процесс, при котором сахара спонтанно присоединяются к молекулам белков без участия ферментов. В результате гликирования меняются структура и свойства белков, межклеточное пространство становится жестким, и клетки утрачивают способность выполнять свои функции", - рассказал Бабков.

В частности, гликирование коллагена, основного белка соединительной ткани, приводит к потере упругости кожи и появлению морщин. На замедление этого процесса и в целом снижения темпа старения тканей и нацелен новый биологически активный продукт.

"Если большинство препаратов, направленных на борьбу с возрастными заболеваниями, фокусируются на процессах внутри клеток, то наша разработка предлагает новый подход, акцентируя внимание на изменениях в межклеточном пространстве. <...> Мы успешно провели все требуемые исследования, но не останавливаемся на этом, ведь старение - это одна из самых сложных загадок человечества. В дополнение к имеющемуся продукту мы разрабатываем и новые комплексные терапии, помогающие один за другим влиять на новые и новые пути состаривания организма. Текущая разработка - это уже готовый продукт, который будет доступен каждому желающему. На отечественный фармацевтический рынок мы сможем выйти благодаря эффективному взаимодействию научных подразделений университета и малых инновационных предприятий", - отметил Бабков.

Команда ученых ВолгГМУ уже несколько лет изучает антигликирующие свойства различных веществ. В ходе исследований систематизированы данные о тысячах синтетических и природных соединений, среди которых также могут оказаться и новые интересные молекулы, подходящие для профилактики возрастных заболеваний.

"Мы не первый год занимаемся созданием и производством отечественных, конкурентоспособных биологически активных добавок, которые доказали свою эффективность. Это тоже способ следить за своим здоровьем. Кто-то пользуется косметикой, чтобы сохранить молодость кожи лица, но не задумывается о том, что старение - это внутренние процессы организма. БАДы в свою очередь и позволяют поддерживать здоровье из глубинных процессов организма", - добавил Бабков.