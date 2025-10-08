Психиатры описали первый случай группового бреда среди геймеров

Геймер в Индии убедил знакомых по многопользовательской онлайн-игре в том, что за ними ведется слежка при помощи ИИ. Он и двое других игроков позже стали пациентами психиатров, которые впервые описали случай распространения бредовых идей в виртуальном пространстве, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatriсum, опубликовавшем результаты исследования.

Ученые Многопрофильных больниц Apollo (Индия) впервые выявили индуцированное бредовое расстройство у людей, общающихся между собой только виртуально. При этом синдроме бредовые идеи развиваются у одного человека и передаются другому посредством тесной эмоциональной привязанности.

"Трое игроков из Индии 30, 27 и 24 лет длительное время общались друг с другом в онлайн-игре, но никогда не виделись лично. Все они были уверены, что в сети за ними при помощи искусственного интеллекта следят некие внешние организации, чтобы прогнозировать их поведение и намерения, а также выявлять уязвимые места. Этот случай указывает на то, что цифровые платформы даже без личного общения могут создавать условия для передачи бредовых идей и тем самым влиять на психическое здоровье пользователей", - уточнили в издании, добавив, что название игры авторы исследования не приводят.

30-летний пользователь, убедивший знакомых по игре в ведущейся за ними слежке, обратился к психиатрам первым. После этого врачи связались с двумя другими игроками.

"Исследователи проанализировали историю общения пациентов и провели тесты с помощью психометрических шкал, чтобы оценить у игроков тяжесть симптомов бредового состояния. В результате каждому участнику исследования назначили антипсихотические препараты и обязательную "цифровую гигиену" - временное ограничение общения друг с другом. Эта мера должна была помочь людям справиться с бредовыми мыслями", - уточнили в Consortium Psychiatrium.

Выводы усовершенствуют методы обследования

Повторное тестирование, проведенное через три месяца после лечения, показало, что состояние всех пациентов значительно улучшилось.