Ученые обсудили будущее радионуклидной онкотераностики

Одним из ключевых направлений современной медицины - научных исследований и клинической практики - становится радионуклидная онкотераностика. Мировые тренды и задачи, которые встают перед российской наукой на этом направлении борьбы с раком, обсудили на совете РАН "Науки о жизни".

Объединительным термином "радионуклидная онкотераностика" с недавних пор стали называть междисциплинарную область, в рамках которой создают радиофармпрепараты для точной диагностики и одновременно для таргетной терапии рака.

Академик Владимир Чехонин на правах председателя научного совета задал общий вектор диалога.

«Сегодня выделяются два крупных направления. Первое - радионуклидная диагностика, то есть выделение структурно-функциональных изменений в органах и тканях, которые специфичны для тех или иных заболеваний. И здесь радиофармпрепараты в значительной степени улучшают качество диагностики, а также возможности выявления на ранних этапах тех или иных заболеваний. И второе - радионуклидная терапия. Мы понимаем, что излечение диссеминированных опухолей, отдаленных метастазов при незначительных побочных эффектах и минимальном повреждении окружающей ткани является очень важной задачей для современной онкологии».

Научный руководитель Центра ядерной медицины НИЦ "Курчатовский институт" академик Сергей Деев большую часть своего выступления посвятил мировым трендам в разработке и применении противораковых радиофармпрепаратов. Общая тенденция - переход к малым молекулам и пептидам в клинических исследованиях, а спрос на радиофармпрепараты растет.

«Мировая тенденция - переход к малым молекулам и пептидам в клинических исследованиях».

По словам докладчика, в 2024 году рынок диагностических радиофармпрепаратов и контрастных веществ составлял около 10 миллиардов долларов, а в 2029 году он может превысить 13 миллиардов. Схожая тенденция и в отношении терапевтических препаратов: динамику их среднегодового прироста оценивают в 17 и более процентов.

Чем на это способны ответить в России? Где и какие инновационные методы и новые радиофармпрепараты уже заявили о себе в медицинской практике?

Директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии академик Борис Долгушин рассказал о российском опыте и успешных примерах бор-нейтронзахватной терапии и назвал это "новой бинарной технологией в клинической онкологии".

В чем суть и как это работает? Если коротко, БНЗТ - это разновидность лучевой терапии, когда введенный в организм изотоп бора 10В накапливается в опухоли, а потом ее же облучают потоком нейтронов. В результате происходит ядерная микрореакция с выделением энергии, которой достаточно для разрушения опухолевых клеток. Для проведения такой "бинарной" процедуры требуются: нейтронный источник, борсодержащий препарат и система контроля накопления бора в опухоли, что крайне важно и для отбора пациентов, и для планирования конкретной, персонально адресованной процедуры.

Каждый из компонентов БНЗТ - борсодержащие препараты и облучение пучком нейтронов - по отдельности не обладают терапевтической эффективностью и оказывают лечебное воздействие только в сочетании друг с другом, подчеркнул академик Долгушин.

В качестве источника нейтронов может быть использован ядерный реактор или специальный ускорительный комплекс. Преимущества ускорителя в том, что его можно разместить непосредственно в лечебных учреждениях - в стандартных каньонах для лучевой терапии. К нему не столь жесткие, как в случае с реактором, требования по радиационной безопасности. К тому же пучок нейтронов с ускорителя обеспечивает большую глубину облучения без повреждения здоровых тканей.

Такой источник нейтронов для НЗТ на базе ускорителя создан в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН и по своим характеристикам ни в чем не уступает западным аналогам.

В качестве активной фармацевтической субстанции для создания борсодержащего препарата был выбран борфенилаланин, обогащенный по стабильному изотопу бора 10В. В России лекарственные средства на этой основе пока не производятся.

Дмитрий Майстренко - директор ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. Гранова" Минздрава России (Санкт-Петербург) и заместитель директора НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Владимир Чернов, которые принимали участие в заседании совета по ВКС, поделились практическим опытом и ответили на вопросы коллег, почему гладко изложенное на бумаге нередко буксует в реальной жизни. Говоря о взаимодействии с российским производителями медицинских радиоизотопов, Дмитрий Майстренко выразил откровенное недоумение, отчего это стоимость лютеция-177 повысили одномоментно в три раза?!

Говорилось и о том, что сейчас в России работают 17 центров ядерной медицины с 230 активными койками. Но этого явно недостаточно. Участники заседания призвали объединить усилия РАН, Курчатовского института, минздрава и профильных центров для приоритизации разработок и скорейшего внедрения их в клиническую практику.