Найдено сочетание препаратов, замедляющее развитие агрессивной формы рака простаты

Комбинация трех лекарств — таргетного препарата нирапариба и стандартной терапии абиратероном и преднизоном — показала способность значительно замедлять прогрессирование одной из самых опасных форм рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

В исследовании, охватившем данные 696 мужчин из 32 стран, приняли участие пациенты с метастатическим раком предстательной железы, у которых были выявлены мутации в генах, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК — так называемом механизме гомологичной рекомбинации (МГР). Нарушения в этих генах делают опухоль более агрессивной и устойчивой к стандартной терапии.

В ходе клинического испытания половина участников получала стандартное лечение (абиратерон + преднизон), а другая — ту же схему с добавлением нирапариба, препарата из класса ингибиторов PARP, воздействующих на опухолевые клетки с дефектами репарации ДНК.

После 30 месяцев наблюдения ученые выяснили, что добавление нирапариба снизило риск прогрессирования болезни на 37% по сравнению со стандартным лечением, а среди пациентов с мутациями BRCA1/2 — почти на 48%. При этом время до ухудшения симптомов у пациентов на комбинированной терапии оказалось вдвое дольше (ухудшение отмечено у 16% против 34% в контрольной группе).

«Хотя стандартные схемы терапии эффективны для большинства пациентов, около четверти больных с мутациями МГР-генов отвечают на лечение значительно хуже. Добавление нирапариба позволяет задержать рецидив и потенциально продлить жизнь», — отметил руководитель исследования, профессор Герхардт Аттард.

По его словам, полученные данные подтверждают необходимость генетического тестирования при постановке диагноза.