Россиян до сих пор стесняются обсуждать вопросы репродуктивного здоровья

В 2025 году практически половина взрослого населения страны (47% мужчин и 52% женщин) стесняется обсуждать свое репродуктивное здоровье даже с врачом. Эта табуированность прямиком бьет по благополучию людей, увеличивая риск половых инфекций и абортов, а следовательно, является негативным фактором для демографической ситуации. К такому выводу пришли авторы исследования "Индекс женского здоровья GR", которое проводится ежегодно начиная с 2016 года, что позволяет отслеживать изменение ситуации в динамике.

© Российская Газета

В этом году исследование было направлено на изучение отношения россиян к методам предохранения. Ведь, как отмечают ведущие специалисты акушеры-гинекологи, именно грамотное планирование беременности, подготовка к ней помогают сократить количество абортов и, как следствие, поддержать показатель рождаемости. Об этом, в частности, говорил завкафедрой акушерства и гинекологии Мединститута РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), академик РАН Виктор Радзинский на недавнем форуме "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии".

Исследование показало: планирование беременности чаще, чем раньше, обсуждается с врачом, и это положительная тенденция. Лишь 15% участниц опроса сказали, что испытывают трудности при общении с врачом на эту тему (хотя и этот показатель довольно высок).

При этом парадокс в том, что, желая надежности (именно ее 53% опрошенных называют главным критерием выбора), многие продолжают доверять методам из прошлого. В тройке самых известных способов "предохранения" у россиян в 2025 году значатся прерванный половой акт (к нему прибегают 78%), воздержание (58%) и кормление грудью (57%). При этом два последних метода специалисты оценивают как малонадежные, а первый может негативно влиять на психологический аспект отношений в паре.

«Тема контрацепции все сильнее интересует россиян: за прошедший год 71% респондентов искали о ней информацию. При этом врачи и поисковики делят лидерство по частоте обращений (24%), но суммарно интернет-ресурсы по популярности все же обгоняют специалистов», — комментирует представитель организатора исследования Анна Похитонова.

Особенно активно информацию по деликатным темам ищут в интернете представители поколения Z (18-23 года). Девушки в целом осведомлены о контрацепции лучше мужчин: разрыв в знаниях по некоторым методам достигает 21 процентного пункта.

Тем не менее исследование подтвердило: ситуация хоть и небыстро, но меняется к лучшему. Отношение к контрацепции становится более позитивным: в 2025 году ее положительно оценивают 48% россиян против 45% в 2024 году. Наибольшую лояльность проявляют те, кто сталкивается с планированием семьи на практике: пары и семьи с детьми.

Надежду вселяет и то, что за год выросло число тех, кто в случае возникновения проблем с репродуктивным здоровьем ищет квалифицированной помощи: это 53% женщин (против 49% в 2024 году) и 30% мужчин (против 23% годом ранее).

Мнение

Степунина Надежда, врач-психиатр, психотерапевт:

— Результаты исследования очень показательны. Несмотря на доступность информации в интернете, наличие в аптеках средств защиты, многие россияне продолжают использовать сомнительные методы контрацепции. С одной стороны, интимная сфера жизни действительно для многих является не очень комфортной для открытого обсуждения. С чем это может быть связано? С неуверенностью в себе, в партнере, желанием ему угодить, опасением быть неправильно понятым, ощущением, что открытый разговор о контрацепции может негативно повлиять на отношения, отсутствием навыка тактичного ведения таких бесед, а может, и просто с русским "авось". С другой стороны, налицо непонимание рисков для здоровья (в том числе риска инфекций, передающихся половым путем, гепатитов, ВИЧ и пр.), незапланированной беременности, к которой пара может быть абсолютно не готова. Позитивным аспектом является то, что молодое поколение взрослеет, получая гораздо больше информации о личных границах, о правиле активного согласия в сексуальных отношениях, нормальности и даже желательности открытого обсуждения этих отношений с партнером, легче и быстрее обращается за психологической помощью в случае необходимости.

Путь к осознанному родительству лежит через преодоление неловкости и выбор диалога - как с партнером, так и с врачом. И похоже, новое поколение это понимает.