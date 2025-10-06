Представлена российская разработка расходников для диализа

В марте 2026 года планируется запуск нового завода по производству медицинской техники и расходных материалов для диализа в Калуге. Об этом "Российской газете" в рамках форума БИОПРОМ рассказал генеральный директор "Фармасинтез-Медтеха" Николай Паникаровский.

© РИА Новости

Еще два года назад страна фактически полностью была зависима от импорта оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для диализа. Между тем в этом жизнеспасающем лечении нуждаются более 50 тысяч пациентов с тяжелым поражением почек. И после ухода с российского рынка американской компании, обеспечивающей диализные центры всем необходимым, было принято решение о срочном импортозамещении.

Новый завод "Фармасинтез-Медтех" на территории индустриального парка в Калуге уже почти построен, запуск производства намечен на март 2026 года, сообщил Николай Паникаровский. Он будет выпускать необходимые расходные материалы для всех видов диализа. При этом 100% всех полимеров, используемых для производства компонентов магистралей и корпусных частей диализаторов, имеют российское происхождение.

«‎Мы стремимся соответствовать высоким стандартам качества, не уступающим западным производителям, и обеспечить доступность диализных систем для российских клиник. Важно не только обеспечить медиков соответствующей техникой, но также обеспечить ее техническое обслуживание и медицинскую поддержку», — отметил Паникаровский.

После вывода завода на производственную мощность будет закрыто 75% потребности в расходных материалах для гемодиализа. В регулярном проведении такого лечения сегодня нуждается более 50 тысяч пациентов.