В Петербурге начнут производить вакцины из иммунных клеток

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России планирует выйти на производство CAR-T-технологии - метода лечения рака, который использует клетки иммунной системы пациента, к концу 2026 года. Об этом сообщил журналистам главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, директор центра Алексей Беляев.

© РИА Новости

«Идет лицензирование производства CAR-T - там нужно подготовить пакет документов, экспериментальная часть уже сделана, я думаю, что это будет к середине следующего года. Через год где-то, может быть к концу следующего года мы получим уже разрешение на производство», — сказал он.

CAR-T-технологии позволяют лечить онкологических больных при помощи своих же иммунных клеток с присоединением к ним искусственно созданного рецептора.

Как отметил Беляев, кроме того, центр лицензировал производство дендритно-клеточной вакцины для лечения и профилактики солидных опухолей с агрессивным течением. Она также ждет разрешения на производство. Эта вакцина представляет собой аутологичный продукт на основе собственной иммунной клетки лимфоцита, которая вне организма дозревает в дендритную клетку, а потом клеточный продукт создается в лаборатории на основе антигенов злокачественных опухолей.

Как добавила заведующая лабораторией онкофертильности, заведующая отделением малой хирургии НМИЦ онкологии им. Петрова Ольга Лавринович, центр активно развивает технологии сохранения репродуктивных клеток у онкопациентов. Так, в этом году впервые в России женщина с раком яичников смогла родить ребенка при помощи метода дозревания яйцеклеток. Врачи во время операции по удалению обоих яичников извлекли из ткани пораженного органа здоровые, но незрелые клетки, которые поместили в инкубатор для дозревания и дальнейшего оплодотворения.