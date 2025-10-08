Могут ли заболевания зубов передаваться детям по наследству

В список «наследственных патологий» попало множество болезней: от сахарного диабета и сердечно-сосудистых нарушений до некоторых психических отклонений. Но могут ли гены повлиять на здоровье зубов? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответил хирург-стоматолог Роман Вольберг.

По его словам, наследственные факторы действительно влияют на состояние зубов, в частности, на их форму и размер, развитие прикуса, плотность эмали и предрасположенность к кариесу.

Многие аномалии развития зубов связаны с наследственностью, поэтому следить за здоровьем полости рта необходимо с раннего возраста. Неправильное положение зубов и другие дефекты легче исправить в детстве, а лечение потребует меньше времени, нежели во взрослом возрасте, — говорит он.

Цвет эмали

Эксперт объяснил, что цвет зубов во многом зависит от прозрачности и качества эмали, ее толщины и текстуры. Чем тоньше эмаль, тем сильнее проступает дентин (твердая ткань зуба), который имеет естественный желтоватый оттенок. Состояние зубной эмали и дентина определяется генами.

На формирование тканей зубов могут повлиять наследственные одонтопатии — врожденные заболевания зубов, связанные с генетическими нарушениями, проявляющиеся в виде изменений структуры эмали и дентина. В их числе несовершенный амелогенез и дентиногенез. Речь идет о нарушениях формирования зубной эмали — оболочки, которая защищает твердые ткани и придает зубам блеск. В случае врожденного отклонения эмаль либо не образуется, либо формируется неправильно, из-за чего зубы становятся хрупкими и легко разрушаются. Диагноз нередко ставится на основании семейного анамнеза или клинического обследования врачом, — сказал Вольберг.

Специалист отметил, что несовершенный дентиногенез (нарушение формирования дентина) также проявляется в виде нарушения неправильной формы зубов, цвета, повышенной стираемости или склонности к сколам эмали. Отклонение может стать причиной задержки прорезывания зубов. Поражаются как молочные, так и коренные зубы.

Форма зубов и красота улыбки

Также «по наследству» могут передаваться отклонения, связанные с нарушением количества зубов — появляются сверхкомплектные зубы (лишние резцы или клыки), или, наоборот, некоторые клыки, резцы или моляры отсутствуют, предупредил врач:

С генетическим фактором связаны форма и размер зубов. Большие и маленькие по сравнению с нормой зубы (макродентия и микродентия) могут быть унаследованы от родителей, бабушек и дедушек. Оба отклонения нередко влияют на эстетику улыбки: наблюдается скученность зубов и их аномальное расположение или формирование больших межзубных промежутков.

«Геометрия» челюсти

Размер и форма челюстей незначительно варьируется в соответствии с индивидуальными особенностями лица. Это и делает внешность каждого человека уникальной. Однако серьезное отклонение от средних параметров указывает на нарушение развития челюсти.

Аномалии величины челюстей (микрогнатия и макрогнатия и связанные с ними дефекты — расщелина верхнего неба, губы) относят к наследственным нарушениям развития верхней и/или нижней челюсти. Дело в том, что ребенок наследует различные признаки от обоих родителей: например, строение челюстных костей от отца, а размер и форму зубов — от матери, — рассказал собеседник «ВМ».

В итоге это может сказаться на гармоничном формировании зубных рядов и челюстей:

при слишком широкой челюсти зубы располагаются редко и между ними возникают щели;

при узкой челюсти наблюдается скученность зубов и их неправильное расположение.

Нижняя макрогнатия встречается чаще. Отклонение связано не только с эстетикой — у пациента может страдать жевательная функция и возникнуть нарушение дикции, — сказал он.

Системные заболевания

Некоторые системные заболевания также могут проявиться в зубочелюстной системе. Например, несовершенный остеогенез — наследственное нарушение, вызывающее хрупкость костей. Стоматологическими проявлениями болезни становятся измененный цвет зубов и скалывание эмали в скором времени после прорезывания зубов.

Более распространенное наследственное отклонение — муковисцидоз. Состояние вызывает сбой в работе всех желез экзокринной секреции, в том числе слюнных. В результате эмаль зуба не получает «питания», так как слюны недостаточно для нормальной минерализации. Впоследствии дефект минерализации влияет на общее состояние зубов и повышает риск развития кариеса, — объяснил Вольберг.

Можно ли вылечить наследственные болезни зубов

Как рассказал эксперт, современная стоматология позволяет вылечить множество наследственных заболеваний или успешно их компенсировать. К примеру:

Прикус можно исправить с помощью ортодонтического лечения, при несовершенном созревании зубов технологии и современные материалы позволяют восстановить форму и размер зуба.

Микродентия, как и отсутствие одного или нескольких зубов, устраняется путем установки дентальных имплантатов или гнатических операций.

В случае неправильного развития эмали используются различные методы для ее укрепления. В некоторых случаях требуется установка коронок или виниров.

Специалист добавил, что на большинство врожденных отклонений удается повлиять, улучшив тем самым качество жизни пациента. Начинать коррекцию рекомендуется в детстве или подростковом возрасте — в этот период ткани более пластичны, и достичь положительного результата значительно проще.

Но важно помнить и о том, что роль генетики не абсолютна. В вопросах здоровья полости рта одна из ключевых ролей отведена правильной гигиене и регулярным профилактическим осмотрам, — заключил специалист.

