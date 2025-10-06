На БИОПРОМе представлены прорывные разработки в области медицины

Направленные на улучшение здоровья и жизни идеи, многие из которых еще вчера казались фантастикой, становятся реальными технологиями и применяются на практике. Их обсуждают министры и ученые, медики и инженеры, а также представители бизнеса. Общий знаменатель всех дискуссий и договоренностей - здоровье и благополучие человека.

Все это происходит на международном форуме "БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека", который сегодня во второй раз открылся в Геленджике. Это не просто выставка, это "клуб" для обсуждения и поисков решений самых амбициозных задач: от персональной медицины до здоровой еды, от экологии до инновационной косметики.

С нынешнего года этот крупнейший форум становится ежегодным. Соглашение о развитии этой площадки в первый день подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор организатора БИОПРОМ - компании "Формика Ивент" - Екатерина Егорычева. Стороны договорились сообща работать над расширением российского и международного представительства, привлекая компании из сфер биотехнологий, фармацевтики, медицины, агротехники, пищевой индустрии и экологии.

По словам Антона Алиханова, вопросы и задачи, которые решаются в рамках форума, имеют общенациональное значение, напрямую перекликаясь с целями нового нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

"Биотехнологии - это уже не будущее. Это то, что необходимо развивать в настоящем, чтобы жизнь каждого отдельного человека становилась лучше, а государство занимало лидирующие позиции в мире", - отметила Екатерина Егорычева.

Важно отметить растущую международную составляющую. Впервые в форуме принимают участие представители компаний и органов госвласти из Беларуси, Китая, Индии, Пакистана, Малайзии, Саудовской Аравии.

Масштабная выставочная экспозиция - главная часть форума, которая наглядно демонстрирует последние отечественные разработки в области медицины и биотехнологий.

Форум открыл первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

"Это важно, что форум объединяет на своей площадке представителей профильных министерств, научных и образовательных учреждений, экспертных и деловых кругов", - подчеркнул Мантуров.

Но еще до старта дискуссий замглавы правительства познакомился с наиболее интересными высокотехнологичными разработками, представленными в выставочной части.

Это, например, разработанный в Краснодаре высокоточный шприцевый насос, заменяющий стандартные инфузионные комплексы, - он обеспечивает введение лекарств в условиях стационара именно в той дозе и временном интервале, которые необходимы пациенту.

Ростех представил на Биопроме первый российский МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, предназначенный для пациентов с тяжелыми формами аритмии. Устройство может накапливать данные о работе сердца, врач получает объективную картину состояния пациента и может корректировать лечение. Прибор уже поступил в серийное производство.

Еще одна разработка московских специалистов - цифровой дерматоскоп, который позволяет отслеживать изменения кожи для ранней диагностики меланомы. Новый прибор отличает высокая эффективность и скорость проведения исследования - за считаные секунды он сканирует практически все тело, а результаты сохраняются, поступают в медицинскую карту пациента, что позволяет прослеживать изменения в динамике.

На стенде Сеченовского университета представлено сразу несколько инновационных разработок, в том числе - прибор для определения уровня водорода в выдыхаемом воздухе для диагностики гастроэнтерологических заболеваний.

И это лишь малая часть высокотехнологичных новинок - всего на выставке свои разработки представили более 100 участников.