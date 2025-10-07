Как будут применять открытия нобелевских лауреатов в РФ

Открытия в области механизмов периферической толерантности сделает лечение аутоиммунных заболеваний таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит более эффективным и безопасным. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, заведующая кафедрой иммунологии медицинского института РУДН Ольга Елисютина.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути. Лауреаты 2025 года определили защитников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на организм.

«Благодаря открытиям ученых теперь возможно достичь большей эффективности во время лечения аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит, а также для контроля иммунного отторжения при трансплантации органов, — сказала эксперт. — Например, можно сократить сроки терапии - вместо пожизненного приема препаратов может быть достаточно короткого курса иммунокоррекции. Также можно будет снизить токсичность благодаря переходу к таргетным методам, которые точечно воздействуют на нарушенные механизмы толерантности, не подавляя весь иммунитет. И, конечно же, это позволит развиваться превентивной медицине - создавать вакцины, способные предотвращать развитие аутоиммунных заболеваний у пациентов из групп риска».

По словам Елисютиной, исследования этих ученых позволили глубже понять механизмы иммунологической толерантности - процесса, в ходе которого иммунная система "учится" не атаковать собственные клетки и ткани.

«Недостаток знаний в этой области создавал серьезные трудности в клинической практике. Например, после трансплантации органов организм часто отторгал трансплантат, и пациентам требовалась пожизненная терапия мощными иммунодепрессантами. Хотя эти препараты предотвращали отторжение, они подавляли иммунитет в целом, повышая уязвимость к инфекциям. В онкологии иммунная система часто не распознавала опухолевые клетки, которые "маскировались" под здоровые, уходя от иммунного ответа», — добавила она.

Ранее заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета Елена Голикова сообщила ТАСС, что российские ученые уже используют технологии на основе работ нобелевских лауреатов по медицине 2025 года.