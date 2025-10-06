Как работает новая терапия против агрессивных видов рака

Одна из труднопреодолимых проблем в лечении онкозаболеваний заключается в том, что раковые клетки обладают свойством "укрываться" от иммунитета пациента. Ученые долгое время искали возможности, как обойти этот барьер.

Первые прорывные решения были сделаны в создании таргетных иммунотерапевтических препаратов, которые помогают "включить" иммунную систему пациента, чтобы она самостоятельно боролась с опухолью. CAR-T-терапия - это следующий этап в развитии иммунотерапии, когда лечение становится индивидуальным, а лекарство создается на базе здоровых клеток самого пациента. Перспективы развития этого инновационного подхода к лечению рака обсудили эксперты в рамках сессии на форуме БИОПРОМ.

В чем суть нового вида лечения

У пациента забирают кровь и выделяют из нее Т-лимфоциты (те самые клетки иммунной системы, которые призваны распознавать и ликвидировать поврежденные, патологически измененные клетки). В лаборатории Т-лимфоциты генетически перепрограммируют, снабжая их химерным антигенным рецептором (CAR). Этот рецептор работает как "умный прицел", который безошибочно находит раковые клетки.

После этого "обученную армию" иммунных клеток размножают и возвращают в организм пациента, где она начинает точечную охоту на опухоль. Это живое, натуральное лекарство, которое не вызывает тяжелых побочных явлений и может оставаться в организме надолго, защищая от возвращения болезни.

CAR-T-терапия - это настоящая революция в медицине. Она дает шанс онкобольным там, где традиционные методы - химиотерапия или облучение - уже бессильны. Ее уже успешно применяют для лечения агрессивных форм лейкозов, лимфом, множественной миеломы. Более того, перспективен этот метод и в других областях. Как отметил на форуме вице-президент AstraZeneca Юй Чжан, CAR-T-терапию будут применять в трансплантологии.

«Рынок CAR-T-терапии в мире растет и к 2033 году достигнет 127,53 миллиарда долларов. Сегодня эволюция терапии происходит в гематологии, а в будущем будет особенно полезна и для трансплантологии», — отметил Юй Чжан.

Он также подчеркнул лидерство Китая в развитии данного направления и указал на важность глобальной кооперации.

Замдиректора Высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Сергей Ларин обратил внимание на сложности внедрения CAR-T-терапии в российских медучреждениях. Пока еще не сформирована регуляторика, необходимо готовить кадры и вкладываться в создание инфраструктуры. При этом, подчеркнул Сергей Ларин, в рамках клинических исследований уже есть десятки вылеченных пациентов.

«Нет отдельного федерального закона для регулирования этой терапии. Иностранные компании не торопятся локализовывать свое производство из-за отсутствия регуляторики. Пациенты ограничены в доступе к препаратам: далеко и дорого», — отметила депутат Госдумы Ирина Филатова.

Проблему локализации производства подтвердил и советник Института развития медицинской и фармацевтической промышленности Сергей Максимкин.

«Не все отечественные компании готовы "делать рынок". Российские фонды для высокотехнологичного лечения не дают возможности для долгосрочного планирования. Нужны федеральные и региональные программы финансирования. Также перспективна система софинансирования, государственно-частное партнерство, этот подход хорошо показал себя при оказании медицинской помощи больным с тяжелым поражением почек - проведении диализа», — считает Максимкин.

Что уже сделано в России

Более 150 пациентов вылечены в России с помощью CAR-T-терапии. Пока это направление развивается в рамках так называемого госпитального производства, когда препарат создается в стенах медицинского учреждения для конкретного человека. Эффективность такого подхода превышает 95%.Разработан первый отечественный препарат. В ноябре 2024 года НМИЦ гематологии получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований первого российского CAR-T-препарата "Утжефра". Исследование рассчитано на 60 пациентов и должно быть завершено до конца 2025 года.О развитии технологии свидетельствуют и следующие данные. Так, 1 октября 2025 года в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена успешно провели первую процедуру CAR-T-терапии с использованием полностью отечественного биомедицинского клеточного продукта. Препарат для пациента с агрессивной лимфомой был произведен всего за девять дней.

Таким образом, в России уже не только проводятся клинические исследования, но и налаживается реальное лечение пациентов в федеральных центрах.

Участники сессии сошлись во мнении, что создание благоприятной регуляторной среды, развитие инфраструктуры и стимулирование локального производства CAR-T-терапии позволят значительно расширить доступ российских пациентов к этому передовому методу лечения.