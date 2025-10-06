Институты объединятся для создания новой медицинской техники

В России может появится первый распределенный инжиниринговый центр, который объединит ведущие медицинские и технические университеты страны для разработки прорывных медицинских изделий и технологий. С такой инициативой на международном форуме БИОПРОМ выступил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

© РИА Новости

Современная медтехника - это сложнейшие продукты на стыке наук: от искусственного интеллекта и биотехнологий до ядерной физики. Ни один университет или компания не может обладать всеми нужными ресурсами и компетенциями в одиночку.

«Чтобы ускорить создание таких продуктов и достичь технологического лидерства России в медпроме, необходимо объединить усилия», — подчеркнул Петр Глыбочко.

Новый центр как раз и станет такой платформой для кооперации. "Мозговым центром" и интегратором проекта предложено стать Сеченовскому университету.

«Наш университет - крупнейший в России и Восточной Европе клинический центр, а врачи - главные заказчики и пользователи будущих разработок. Такой подход - кооперация специалистов разных направлений и медиков - уже зарекомендовал себя: при университете уже работает Научно-технологический парк биомедицины для передовых исследований. А в прошлом году открылся Центр инжиниринговых разработок, который уже занимается созданием медицинских изделий из полимеров, реагентов и модернизацией сложной аппаратуры. Интеграция инженеров и врачей в стенах университета уже дала ощутимые плоды. Запущена разработка более 50 высокотехнологичных изделий: имплантов, троакаров, систем навигации и диагностических приборов, часть которых представлены на выставке БИОПРОМ», — пояснили "РГ" в Сеченовском университете.

На форуме университет представил аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат и монитор пациента. В аппарат ИВЛ были внесены усовершенствования: разработаны инновационные расходные материалы и добавлено программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта для анализа данных.

Объединение университетов важно и для подготовки специалистов, компетентных в определенных, востребованных направлениях.