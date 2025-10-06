Подходы к лечению и профилактике рака: что нового в 2025 году?

Согласно прогнозу* международной группы учёных, к 2050 году количество смертей от онкологических заболеваний может увеличиться на 75% – это обусловлено, прежде всего, ростом населения и увеличением продолжительности жизни. В связи с этим крайне актуальными остаются вопросы как поиска новых возможностей борьбы с раком, так и его профилактики.

На форуме биотехнологий OpenBio традиционно большое внимание уделялось научным достижениям, исследованиям и обсуждению перспективных направлений в области онкологии. Редакция портала Sibmeda выделила основные стратегий работы, которые эксперты считают наиболее перспективными.

1. Превентивная онкология.

Иляна Шангиреева, главный врач клинического онкогоспиталя (Новосибирск), руководитель проекта, хирург, лауреат премии «Молодость, инновации, талант», «Врач года 2018», акцентировала внимание на необходимости усиления работы по профилактике онкологических заболеваний.

В своём докладе «Превентивная онкология: как биотехнологии и бизнес могут изменить парадигму» она отметила, что современная онкология очень сильно сфокусирована на лечении уже развившейся болезни. Так, по статистике, порядка 80% инвестиций сконцентрировано в терапии, а не в превентивной медицине, привела цифры спикер.

«Онкология – это не только про больницы, но и про технологии, которые работают до того, как пациент стал онкологическим пациентом. Мы сталкиваемся с необходимостью фундаментального сдвига парадигмы от реактивного лечения к проактивной превенции и ранней диагностике. Важно охватывать здоровое население», – считает Иляна Шангиреева.

Эффекты от инвестиций в профилактику сложно переоценить. Это и снижение заболеваемости и смертности, и улучшение качества жизни, и экономическая эффективность.

«Инвестиции в превенцию окупаются многократно за счёт снижения затрат на дорогостоящее лечение», – подчеркнула эксперт.

Тем более, что современные биотехнологии открывают беспрецедентные возможности для точной и ранней диагностики рака. Уже существует ряд диагностических систем, которые позволяют обнаружить болезнь ещё до появления первых симптомов. «В той или иной степени, они уже внедрены в практическое здравоохранение, но, к сожалению, не так широко», –поделилась Иляна Шангиреева.

В их числе – жидкая биопсия, использование искусственного интеллекта в радиологии, новые биомаркеры, геномное секвенирование и многие другие.

«Объединение генетической информации, анализа больших данных и возможностей искусственного интеллекта позволяет создать по-настоящему персонализированные стратегии превенции. Это даёт возможность не просто выявлять риски, но и разрабатывать индивидуальные программы по их снижению», – отметила спикер.

2. Повышение эффективности химиотерапии.

Что касается лечения заболевших пациентов, то до сих пор основным методом борьбы с раком является применение химиотерапии. Этот метод достаточно эффективен, констатируют эксперты, однако проблема в том, что в случае применения в низких дозах клетки могут приобретать резистентность, а использование высоких доз обусловливает токсические эффекты на организм. Поэтому учёные ищут возможности снизить дозы препаратов без ущерба для качества лечения – об одном перспективном направлении рассказала Рабиа Демирел, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, в докладе «МиРНК-направленные мезильные олигонуклеотиды как инструмент преодоления множественной лекарственной устойчивости: аддитивный эффект с цисплатином и доксорубицином»

«Важно применять достаточно низкие дозы, и при этом избегать резистентности. И как раз микро-РНК задействованы в приобретении устойчивости к лекарствам и являются перспективной мишенью, на которую можно воздействовать, чтобы восстановить эффективность химиотерапии. В нашей работе были применены антисмысловые олигонуклеотиды – они комплементарно связываются с мишенью (микро-РНК) и за счёт этого снижают их уровень и активность. Это значит, что химиотерапия будет более эффективна, и при этом её токсический эффект – широкий спектр побочных эффектов – будет минимизирован», – рассказала Рабиа Демирел Sibmeda.ru.

Новосибирские учёные исследовали комбинации с препаратами цисплатином и доксорубицином, которые широко применяются в лечении пациентов с различными видами рака. В настоящее время исследование находится в доклинической стадии, работа продолжается.

3. Создание онколитических вирусов.

Над созданием онколитических вирусов работают учёные всего мира, и важный результат был получен новосибирскими специалистами. О результатах работы с рекомбинантным вирусом VV-GMCSF-Lact рассказала к.б.н., старший научный сотрудник ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Елена Кулигина в докладе «Фаза клинических испытаний онколитического вируса VV-GMCSF-LACT успешно завершена. Что дальше?».

VV-GMCSF-Lact стал первым российским противоопухолевым онколитическим вирусом, который получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний. Препарат был получен генно-инженерным путем из российского штамма вируса осповакцины. В настоящее время уже завершён первый этап клинических испытаний – и результаты очень обнадёживающие.

«При однократном противоопухолевом введении у 50% пациенток к 60-му дню после введения препарата детектировалась стабилизация опухолевого процесса. При многократном внутриопухолевом введении – у 80% пациенток к 82-му дню», – рассказала Елена Кулигина.

Взаимодействие и партнёрство – стратегия успеха

Для глобального улучшения ситуации с онкологией требуется эффективное взаимодействие всех специалистов – представителей фармацевтического бизнеса, биотехнологических кластеров, учёных, разработчиков и, конечно, врачей-практиков, считает Иляна Шангиреева.

«Мы как клиническая база, достаточно большая – у нас 80 коек со всем спектром необходимых исследований, готовы выступать клинической площадкой для разработки этих систем, для того, чтобы взаимодействовать и перейти к кооперации», – обратилась к коллегам главный врач клинического онкогоспиталя.

Иляна Шангиреева убеждена, что бизнес может сыграть ключевую роль в переходе к превентивной онкологии, поскольку требуются инновационные бизнес-модели, которые стимулируют раннее выявление и профилактику, а не только лечение.

Эффективными направлениями работы могут стать: страховые продукты, поощряющие здоровый образ жизни, корпоративные программы здоровья с фокусом на скрининг, инвестиции в разработку новых биотехнологий, а также создание доступных сервисов для персонализированной диагностики.

В качестве примеров успешных партнёрских проектов с участием науки, бизнеса и государства эксперт считает государственные гранты и частные инвестиции, партнёрство с фармацевтическими компаниями, совместные проекты по разработке и внедрению новых превентивных вакцин и лекарств, а также государственно-частное партнёрство в скрининге.

