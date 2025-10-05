Названо хобби, замедляющее старение мозга на молекулярном уровне

Занятие творческим хобби, будь то танго или игра на гитаре, может замедлить старение мозга — таковы выводы исследования с участием танцоров, музыкантов, художников и любителей видеоигр из разных стран.

В анализе использовались «мозговые часы» — модели, измеряющие разницу между паспортным возрастом индивида и биологическим возрастом его мозга. В наиболее подверженных старению областях мозга занятие творческими видами деятельности увеличивает количество связей с различными зонами мозга. Хотя у экспертов мозг «моложе», чем у их менее опытных коллег, даже на них обучение творческому навыку с нуля оказывает омолаживающий эффект.

Песни и танцы

Предыдущие исследования показали, что творческие занятия помогают сохранить мозг молодым и способствуют эмоциональному благополучию. Но биологическая основа этих преимуществ или их движущие силы оставались плохо изученными.

«Очень мало механистических доказательств», — говорит нейробиолог Агустин Ибаньес из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.

Для исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, были взяты данные нейровизуализации активности мозга 1240 участников из 10 стран. При помощи алгоритмов машинного обучения по ним оценили возраст мозга. Затем исследователи применили свои мозговые часы к 232 танцорам, музыкантам, художникам и геймерам разного возраста и уровня опыта, чтобы рассчитать их «разрыв в возрасте мозга» — разницу между предсказанным возрастом мозга и их фактическим возрастом.

В целом, все четыре увлечения замедляют старение мозга. Чем более опытными и квалифицированными были участники своем хобби, тем медленнее старел их мозг. Особенно омолаживающим оказалось танго — у опытных танцоров мозг на семь лет моложе, чем возраст в паспорте. Полезным его делает высокая когнитивная нагрузка, которой требует сочетание сложных последовательностей движений, координации и планирования, объясняет Ибаньес.

Исследователи построили карту мозга, чтобы оценить, оказывает ли творчество защитный эффект на области, особенно уязвимые к старению. Они обнаружили, что творчество оказывает наибольшее влияние на лобно-теменную кору, которая отвечает за различные функции, включая рабочую память и принятие решений. Эта зона больше других подвержена возрастному снижению.

Игры для ума

Ибаньес и его коллеги также оценили эффект освоения нового навыка. В этом эксперименте участвовали 24 человека, которых научили игре StarCraft II, которая делает акцент на стратегическом планировании, плюс контрольная группа, которую обучали другой игре, основанной на правилах и не требующей творческого подхода.

Начинающие геймеры, которые проводили в StarCraft II по несколько часов в неделю, смогли уменьшить возраст своего мозга и улучшить свои результаты как в игре, так и в тесте на внимание. Количество связей в мозге увеличилось в регионах, связанных с вниманием, таких как распознавание объектов и восприятие. Контрольная группа этих достижений не демонстрировала.

«Не нужно быть Леонардо да Винчи, чтобы получить полезный для здоровья эффект», — резюмирует нейробиолог.

Что дальше

По словам Франсиски Родригес из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Грейфсвальде, этот омолаживающий эффект может быть обусловлен тем, что творчество задействует больше областей мозга, чем типичные когнитивные упражнения, такие как головоломки и игры.

Возможно также, что творческое мышление снижает уязвимость к старению. «Эти предположения должны быть проверены в ходе дальнейших исследований», — добавила она.

Тем временем Ибаньес и его коллеги намерены оценить, как творчество влияет на другие аспекты здоровья. «Открываются большие возможности для объединения искусства и здоровья», — заключил он.