Как российские ученые хотят снизить побочные эффекты при лечении рака

Онкологический диагноз – тяжелое испытание не только из-за самой болезни, но и из-за изнурительного лечения. Химиотерапия, спасая жизни, наносит удар по всему организму и вызывает тяжелые побочные эффекты. Однако российские исследователи совершили прорыв, разработав метод прицельной доставки препаратов, который минимизирует вред для здоровых клеток. Эта инновация наряду с новыми данными о роли физических нагрузок и пониманием механизмов устойчивости опухоли рисует картину будущего, где борьба с раком станет более эффективной и менее травматичной. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Как уменьшат побочные эффекты химиотерапии

Традиционная химиотерапия работает по принципу «выжженной земли»: цитотоксические препараты атакуют все быстро делящиеся клетки без разбора – и злокачественные, и здоровые. Именно этим обусловлены выпадение волос, тошнота, поражение слизистых оболочек и угнетение кроветворения. Российские ученые поставили перед собой амбициозную задачу: сделать так, чтобы яд попадал строго в цель.

Авторами прорывной методики стали исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Университета ИТМО, уточняет МК со ссылкой на публикацию в журнале Journal of Controlled Releas. Эксперты создали систему, в которой препараты, используемые для уничтожения раковых клеток, транспортируются при помощи наночастиц, покрытых лецитином – веществом, близким по составу к тканям мозга.

Если при стандартной химиотерапии на опухоль воздействует лишь незначительная часть введенного препарата, а остальное отравляет организм, то новая система позволяет доставлять к мишени до 80 % лекарства. Это не только смягчает побочные эффекты, позволяя пациентам легче переносить лечение, но и потенциально повышает его результативность.

Что мешает окончательно победить рак

Несмотря на прогресс, окончательная победа над раком остается делом будущего. Главное препятствие – невероятная адаптивность и коварство раковых клеток, их способность ускользать от самых современных методов лечения. Пока одни исследователи ищут способы укрепить организм, другие пытаются разгадать молекулярные хитрости, которые позволяют опухоли выживать.

Группа ученых из Токийского столичного университета совершила прорыв в понимании механизмов устойчивости к химиопрепаратам – аналогам нуклеозидов. Эти средства, используемые с 1980-х годов, встраиваются в ДНК быстро делящихся раковых клеток и обрывают цепь, приводя к их гибели. Однако со временем многие опухоли перестают реагировать на терапию.

Японские биологи обнаружили сложную систему «скорой помощи» внутри раковой клетки. Ключевую роль в починке поврежденной ДНК играет белок Fen1. Когда ученые блокировали его производство, обработанные химиопрепаратом раковые клетки становились гораздо уязвимее и массово гибли. Но самым неожиданным открытием стала система дублирования. Оказалось, что при отключении Fen1 на сцену выходит другой белок-«спасатель» – 53BP1. Он прикрепляется к поврежденным участкам ДНК и блокирует альтернативные пути репарации, вновь давая опухоли шанс на выживание.

Это фундаментальное открытие имеет огромное практическое значение. Оно доказывает, что для победы над раком необходима комбинированная терапия, направленная одновременно на несколько молекулярных мишеней. Ученые проводят параллель с известным белком BRCA1, мутации в котором повышают риск рака груди и яичников. Оба белка, Fen1 и BRCA1, участвуют в ремонте ДНК, но разными путями. Их одновременное подавление может привести к синергетическому эффекту, многократно усилив результативность лечения. Борьба с раком напоминает сложнейшую партию в молекулярные шахматы, где каждый ход противника требует своего, еще более точного ответа. И современная наука как никогда близка к тому, чтобы поставить мат.