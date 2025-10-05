Ученые выяснили, почему женщины живут дольше

Публикация в Science Advances представила системное объяснение феномена меньшей продолжительности жизни мужчин. Согласно теории гетерогаметного пола, наличие у мужчин одной Х-хромосомы делает их более уязвимыми к генетическим мутациям и связанным с ними заболеваниям.

© runews24.ru

Женщины благодаря двум Х-хромосомам обладают естественной защитой — если один ген поврежден, его может компенсировать дублирующая копия.

Масштабное исследование охватило 528 видов млекопитающих и 648 видов птиц, содержащихся в зоопарках по всему миру. Результаты демонстрируют универсальность закономерности: у подавляющего большинства видов млекопитающих самки переживают самцов.

Ученые объясняют это сочетанием генетических факторов и эволюционных стратегий — самцы многих видов развивают энергозатратные признаки (крупные размеры, рога, яркое оперение) для привлечения партнерш, что сокращает их жизненный цикл.

Как отмечает доктор Фернандо Кольхеро из Института эволюционной антропологии Макса Планка, родительское поведение также влияет на долголетие. У видов с выраженной материнской заботой самки обычно живут дольше.

Статистика Our World in Data фиксирует глобальную разницу в 5,4 года между средней продолжительностью жизни женщин (73,8 года) и мужчин (68,4 года). Исследователи подчеркивают, что хотя факторы окружающей среды могут модулировать эту разницу, базовое неравенство обусловлено глубокими биологическими механизмами.