Найден неочевидный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

Люди с генетической предрасположенностью к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизму могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Белостока в Польше. Работа опубликована в журнале Cells.

СДВГ и аутизм традиционно рассматриваются как состояния, связанные с особенностями работы мозга. Однако врачи давно замечали: люди с такими диагнозами чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые под руководством Петра Рыжкевича проанализировали данные 14 научных статей и выяснили, что предрасположенность к СДВГ связана с более высоким риском ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и некоторых типов инсульта, включая ишемический и атеросклеротический. Генетическая предрасположенность к аутизму при этом ассоциировалась с повышенной вероятностью фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Кроме того, авторы обнаружили обратную связь: генетическая предрасположенность к фибрилляции предсердий повышает риск СДВГ.

По мнению исследователей, результаты пока требуют осторожной интерпретации: количество доступных исследований ограничено, а большинство данных основано на выборках людей европейского происхождения. Однако работа подтверждает: биологические механизмы, лежащие в основе нейроразвивающихся расстройств, могут напрямую влиять на здоровье сердца.

Авторы подчеркнули необходимость более активного мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с СДВГ и аутизмом, а также раннего вмешательства через коррекцию образа жизни.