Ученые выяснили, откуда берутся «голоса в голове»

Китайский ученые обнаружили нарушения в работе нейронных цепей у пациентов с шизофренией, что приводит к появлению «голосов в голове».

Как пишет Пятый канал, в рамках эксперимента врачи предлагали пациентам с шизофренией почитать книгу. В это время ученые внимательно следили за реакциями, которые возникают у тех в мозге.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что механизм подавления собственного голоса у пациентов нарушен. Именно это, как утверждают нейрофизиологи, приводит к появлению «голосов в голове».

Галлюцинации, мешающие людям отделить собственные мысли от внешних звуков, часто сопровождают разного рода психические расстройства. Не секрет, что по мере развития болезни шизофреникам все труднее различать свои мысли и посторонние звуки.

Также в статье говорится, что открытие китайских врачей может объяснить природу галлюцинаций, выявив различия в нейронных цепочках.