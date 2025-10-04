Ученые научились выявлять болезни глаз еще до появления симптомов

Учёные из Университета Джонса Хопкинса и Пенсильванского университета разработали метод диагностики, который помогает изучать сетчатку глаза с высокой точностью. Система одновременно показывает её структуру и уровень кислорода в мельчайших сосудах. И в этом её главная сила.

Это важно, потому что недостаток кислорода может приводить к тяжёлым заболеваниям — таким как глаукома, возрастная макулодистрофия и диабетическая ретинопатия.

Новая технология объединяет два метода: VIS-OCT, который создаёт трёхмерные изображения слоёв сетчатки и фиксирует движение крови, и PLIM-SLO, позволяющий измерять количество кислорода в сосудах с помощью специального безопасного красителя. Оба метода работают синхронно, что даёт полную картину состояния глаза.

Эксперименты на мышах показали, что система точно определяет различия в уровне кислорода между артериолами, венулами и капиллярами. Также удалось зафиксировать изменения при изменении количества кислорода в дыхании животных.

Хотя метод пока не применялся на людях и требует дополнительной настройки, он может стать важным инструментом для ранней диагностики болезней глаз: ещё до того, как человек заметит ухудшение зрения.

