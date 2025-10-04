Астрофизик объяснил, могут ли магнитные бури вызывать головную боль

Астрофизик Авдеев объяснил, может ли болеть голова из-за магнитных бурь

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Об этом заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

Эксперт отметил, что у человека нет органов, способных воспринимать магнитное поле. Даже поля, воздействующие на организм во время МРТ и значительно превышающие возмущения при геомагнитных бурях, остаются незаметными, поэтому влияния на здоровье, по его словам, они не оказывают.

Астрофизик добавил, что реальную угрозу магнитные бури представляют не для человека, а для инфраструктуры. В качестве примера он привел событие Каррингтона и пояснил, что, если бы подобная буря произошла сегодня, только в США ущерб достиг бы примерно двух триллионов долларов.

Событие Каррингтона — самая мощная зарегистрированная геомагнитная буря, произошедшая в 1859 году. Она была вызвана выбросом корональной массы Солнца, который достиг Земли за 17 часов, вызвав сильнейшие магнитные возмущения. В результате по всей планете наблюдались яркие полярные сияния на низких широтах, а телеграфные сети вышли из строя: аппаратура искрила, некоторые системы передавали электричество без источника питания.

Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты, — пояснил Авдеев в беседе с ТАСС.

30 сентября на Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Также три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.