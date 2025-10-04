Астрофизик объяснил, могут ли магнитные бури вызывать головную боль

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Об этом заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

Эксперт отметил, что у человека нет органов, способных воспринимать магнитное поле. Даже поля, воздействующие на организм во время МРТ и значительно превышающие возмущения при геомагнитных бурях, остаются незаметными, поэтому влияния на здоровье, по его словам, они не оказывают.

Астрофизик добавил, что реальную угрозу магнитные бури представляют не для человека, а для инфраструктуры. В качестве примера он привел событие Каррингтона и пояснил, что, если бы подобная буря произошла сегодня, только в США ущерб достиг бы примерно двух триллионов долларов.

Событие Каррингтона — самая мощная зарегистрированная геомагнитная буря, произошедшая в 1859 году. Она была вызвана выбросом корональной массы Солнца, который достиг Земли за 17 часов, вызвав сильнейшие магнитные возмущения. В результате по всей планете наблюдались яркие полярные сияния на низких широтах, а телеграфные сети вышли из строя: аппаратура искрила, некоторые системы передавали электричество без источника питания.

Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты, — пояснил Авдеев в беседе с ТАСС.

30 сентября на Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Также три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.