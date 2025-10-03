Ученые выяснили, что снижает вред загрязненного воздуха

В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные из британского биобанка, охватившие около 200 000 добровольцев. Они сравнили предпочтения в еде участников и различные показатели качества воздуха. Полученные результаты удивили.

© РИА Новости

По итогам проведённого анализа учёные выяснили, что при каждом увеличении содержания PM2,5 на 5 мкг/м³ показатель ОФВ1 (объёма форсированного выдоха за первую секунду) снижался по большей части у тех, кто редко ел фрукты. Выраженный защитный эффект был у женщин: у тех из них, кто каждый день потреблял не менее четырёх порций фруктов, были меньшие показатели падения показателей лёгочной функции в условиях повышенного загрязнения воздуха частицами PM2,5. По мнению авторов исследования, это объясняется тем, что мужчины в среднем реже едят фрукты, чем женщины.

Вероятно, такой положительный эффект фруктов связан с антиоксидантами и противовоспалительными веществами в их составе. Эти компоненты могут нейтрализовать окислительный стресс, остановить воспалительные процессы, провоцирующие вдыхание мелких частиц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.