Новое исследование показало, почему наши чувства меняют остроту

Недавно специалисты выявили неизвестный ранее механизм коммуникации между таламусом и соматосенсорной корой головного мозга. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Nature Communications, показали: таламические проекции могут избирательно воздействовать на определённые пирамидальные нейроны коры, что меняет их возбудимость.

© Ferra.ru

Механизм, который эксперты недавно обнаружили, работает через петлю обратной связи. Глутамат, который выделяется таламическими проекциями, связывается со специальными рецепторами в верхней части пирамидальных нейронов соматосенсорной коры. Это приводит к тому, что нейрон становится более чувствительным к последующим стимулам.

Для изучения нового механизма учёные использовали сразу несколько методов. Это двухфотонная микроскопия, оптогенетика, фармакологические подходы и электрофизиологические измерения. Эксперименты они проводили на мышах.

Открытие помогает объяснить, почему один и тот же сенсорный стимул иногда воспринимается чётко, а иногда размыто. По мнению исследователей, этот механизм связан также с изменением сенсорных порогов во время сна и бодрствования, а его нарушения могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.