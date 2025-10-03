В России представили особый метод контроля атопического дерматита

Специалисты Саратовского государственного университета им. Чернышевского совместно с китайскими коллегами разработали бесконтактный метод мониторинга атопического дерматита. Эта технология поможет врачам подбирать эффективные методы лечения и ускорять процесс заживления кожи, как сообщается в журнале трансляционной медицины.

Атопический дерматит, являющийся наиболее распространённой формой экземы, часто поражает детей старше шести лет и может приводить к таким осложнениям, как бронхиальная астма и бактериальные инфекции. Учёные СГУ считают, что причинами заболевания могут быть генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды и другие факторы.

Новая система диагностики использует оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию, позволяя получать 3D-изображения кожи с высоким разрешением без инъекций или хирургического вмешательства. По словам завкафедрой оптики и биофотоники Института физики и руководитель Научно-медицинского центра СГУ Валерия Тучина, эти методы позволяют анализировать изменения микрососудов кожи с помощью когерентного света.