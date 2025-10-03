Ученые предложили новый способ похудеть

Финские ученые предложили способ похудеть
Анна-Мария Пажари и другие ученые из Хельсинского университета в Финляндии пришли к выводу, что частичный отказ от мясных продуктов помогает похудеть, если вместо «недостающего» мяса употреблять бобовые.
Ученые попросили некоторых из 102 добровольцев употреблять сравнительно много красного мяса, получая от него четверть необходимых белков. Другим полагалось есть почти вчетверо меньше мяса, 200 граммов в неделю. Белки второй группе предлагалось заменить бобовыми, за исключением сои, то есть зеленым горошком, бобами, гороховым супом, овощными котлетами из бобовых и другими подобными блюдами.
Представителям второй группы через несколько недель удалось сбросить вес и понизить уровень холестирина.