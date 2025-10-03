Ученые предложили новый способ похудеть

Анна-Мария Пажари и другие ученые из Хельсинского университета в Финляндии пришли к выводу, что частичный отказ от мясных продуктов помогает похудеть, если вместо «недостающего» мяса употреблять бобовые.

© Московский Комсомолец

Ученые попросили некоторых из 102 добровольцев употреблять сравнительно много красного мяса, получая от него четверть необходимых белков. Другим полагалось есть почти вчетверо меньше мяса, 200 граммов в неделю. Белки второй группе предлагалось заменить бобовыми, за исключением сои, то есть зеленым горошком, бобами, гороховым супом, овощными котлетами из бобовых и другими подобными блюдами.

Представителям второй группы через несколько недель удалось сбросить вес и понизить уровень холестирина.