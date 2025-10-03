Почему в ближайшие годы из онкологии уйдет традиционная хирургия

Вакцины от рака: Традиционная хирургия уйдет из онкологии через 5-10 лет
Новые методы лечения позволят в ближайшем будущем отказаться от операций, заявил в пресс-центре НСН Алексей Куринный.
Через 5-10 лет в онкологии отпадет необходимость в хирургическом вмешательстве, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
По прогнозу ученых в авторитетном медицинском журнале Lancet, смертность от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом. Однако Куринный подчеркнул, что лечение сильно изменится уже в ближайшие 10 лет.
«Сейчас идут клинические испытания вакцины от некоторых опухолевых заболеваний. Иммунологическое направление сейчас — самое перспективное, как я считаю. Речь не только о вакцинах, но и о ряде других методах лечения. В течение 5-10 лет иммунотерапия в различных вариантах станет основным, а от традиционной хирургии мы будем уходить», — указал он.