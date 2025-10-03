Обнаружены белки, которые вызывают болезнь Паркинсона

Специалисты в рамках нового исследования смогли напрямую визуализировать и подсчитать крошечные белковые скопления в мозге человека. Эти вещества могут быть самыми ранними триггерами Паркинсона.

Для проведения нового исследования учёные разработали новую технологию визуализации. Она получила название «Усовершенствованное обнаружение агрегатов при болезни Паркинсона» (ASA-PD). Благодаря ей можно увидеть олигомеры нанометрового масштаба (одна миллиардная метра).

Сравнив посмертные образцы мозга людей с болезнью Паркинсона с образцами здоровых людей, эксперты обнаружили, что олигомеры были в обоих вариантах. Только у тех, кто страдал Паркинсоном, они были крупнее, ярче и многочисленнее.

По словам учёных, тонкие различия в распределении олигомеров могут указывать на самые ранние стадии заболевания за годы до появления симптомов. Они надеются также, что картирование этих олигомеров в итоге приведёт к созданию диагностических тестов и новых способов отслеживания эффективности экспериментальных препаратов.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

