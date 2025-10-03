Ученые обнаружили новое средство против рака груди

Ученые из Мексики выяснили, что настой орегано помогает бороться с раком груди.

Узнать это удалось в ходе эксперимента. Оказалось, что водный настой снижает метаболическую активность опухолевых клеток, практически не затрагивая здоровые.

Для сравнения ученые протестировали карвакрол. Он оказался эффективнее водного настоя в борьбе с раковыми клетками, однако оказывал токсичное воздействие на здоровые клетки.

Ученые считают, что средство можно рассматривать как перспективное направление в разработке вспомогательных средств для терапии рака груди.

