В Мексике начали применять роботов для процедуры ЭКО

В Мексике начали применять роботов с ИИ для процедуры искусственного оплодотворения. Система Aura автоматизирует 205 этапов ЭКО, которые раньше выполнялись вручную: от замораживания яйцеклетки до создания эмбриона.

Разработчики создали программу, способную подсчитывать клетки каждого эмбриона и оценивать их жизнеспособность с помощью микроизмерений. Фильтры компьютерного зрения помогли программе различить 2,5 млн еле заметных черт и узоров на каждом снимке. 94 из них идентифицировали как значимые с медицинской точки зрения признаки здорового эмбриона.

Исследование показало, что фильтры компьютерного зрения определяют жизнеспособные эмбрионы на 11,6% точнее людей.

Следующим этапов стало обучение программы поискам здоровых сперматозоидов. ИИ определил пригодные для оплодотворения сперматозоиды на 12% точнее человека.

Систему протестировали на мышах и получили три поколения здоровых беременностей. В 2023 году систему применили к людям. Роботу удалось произвести 13 здоровых эмбрионов из 14 яйцеклеток. У одной из участниц эксперимента родилась дочь, которой сейчас два года вероятно, это первый человек, рожденный с помощью робота, сообщает The Washington Post.

Ученые отметили, что роботы, в отличие от людей, не устают и видят то, что недоступно человеческому глазу. Теоретически они могут выполнять ту же работу (или ее часть) значительно быстрее и точнее, чем люди. Это значит, что клиники смогут снизить затраты и обслужить большее количество пациентов.

Однако пока технология находится на начальном этапе развития. Исследования показали, что ИИ может превосходить человека в выполнении отдельных задач, таких как отбор биологического материала. Но в целом роботизированное ЭКО еще несовершенно, и на первых этапах может, напротив, усложнить работу персонала клиник.

