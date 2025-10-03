Выявлены опасные побочные эффекты местных анестетиков в стоматологии

Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) проанализировали побочные реакции на местные анестетики. Исследование охватило данные по Новгородской и Псковской областям за десятилетний период, выявив наиболее опасные побочные эффекты, сообщила ТАСС одна из авторов исследования заведующая кафедрой фармации НовГУ Галина Антропова.

"Местные анестетики способны оказывать блокаду нервной проводимости и в основном не оказывают местной и системной токсичности. Однако при использовании данных препаратов иногда по разным причинам наблюдаются нежелательные реакции, сопровождаемые даже тяжелыми клиническими симптомами. Анализировали применение препаратов на территории Новгородской и Псковской областей с 2011 по 2020 годы", - пояснила Антропова.

Были зафиксированы различные нежелательные реакции, включая тяжелые клинические симптомы. Для мониторинга безопасности применяемых препаратов используется система фармаконадзора. Она собирает и анализирует сведения о нежелательных реакциях, поступающие от медицинских работников. На основе этих данных в инструкции по применению препаратов вносятся необходимые изменения и дополнения. Таким образом, пострегистрационное наблюдение играет ключевую роль в обеспечении безопасности пациентов.

Препараты с риском

В ходе исследования было отмечено два летальных случая после применения "Лидокаина", случай, когда использование "Бупивакаина" привело к энцефалопатии и парапарезу. "Энцефалопатия представляет собой органическое поражение головного мозга. Парапарез характеризуется частичным нарушением двигательной функции в двух конечностях. Этот случай подчеркивает потенциальные риски применения даже широко используемых анестетиков", - добавили в вузе.

Применение препарата "Артикаин" в комбинации с "Эпинефрином" в одном случае привело к гипертоническому кризу. В другом эпизоде у пациента наблюдались головокружение, тахикардия, рвота и боль в пояснице. Этот случай завершился выздоровлением пациента без каких-либо последствий для его здоровья. Ученые фиксировали по два одинаковых случая побочных реакций в год.

В группе особого риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Причины побочных эффектов могут быть разными, включая нерациональные комбинации лекарств и индивидуальные особенности пациента. Важным фактором является недостаток фермента холинэстеразы в плазме крови. Низкая активность этого фермента может угрожать пациенту длительным параличом мышц и удушьем.

Недостаток холинэстеразы может быть вызван болезнями печени, такими как цирроз, гепатит или метастазы. К его снижению также приводят отравление пестицидами, инфаркт миокарда, истощение организма и поздние сроки беременности. Именно поэтому необходимо сообщать стоматологу обо всех принимаемых лекарствах для минимизации рисков возникновения опасных реакций.