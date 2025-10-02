Ученые рассказали, зачем нужны разные типы вакцин

Ученые Пермского Политеха объяснили, зачем нужны разные типы вакцин и почему массовая иммунизация остается ключевым барьером на пути опасных инфекций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

По словам профессора ПНИПУ Олега Долгих, устойчивость болезни ломается, когда привиты 90–95% населения: возбудителю просто негде циркулировать, и это защищает в том числе младенцев и тяжело больных. Намеренные отказы подрывают эту «прослойку», возвращая вспышки давно известных инфекций.

Классические живые ослабленные вакцины имитируют естественное заражение и запускают долгую защиту сразу на двух уровнях — антительного и клеточного. Инактивированные прививки безопасны даже для уязвимых пациентов, но чаще требуют ревакцинаций: убитый вирус не проникает в клетки и не формирует столь стойкого ответа. Пассивные препараты на основе готовых антител дают мгновенную, но кратковременную защиту — их применяют в экстренных ситуациях. Современные векторные вакцины доставляют в клетки ген «фрагмента» патогена с помощью безвредного вируса-носителя, заставляя иммунитет реагировать как на настоящую угрозу без риска самой инфекции.

Эксперты напоминают, что универсальной прививки «от ОРВИ» не существует: верхние дыхательные пути атакуют сотни разных вирусов, которые быстро мутируют, поэтому ежегодно обновляемые схемы, как у гриппа, для всего спектра технически и экономически нереальны. При этом календарь прививок выстроен так, чтобы защитить ребенка до встречи с самыми опасными агентами. Вакцина против гепатита B в первые 24 часа закрывает риск хронической инфекции, приводящей к циррозу и раку печени, а БЦЖ на 3–7-й день готовит иммунитет к встрече с микобактерией туберкулеза, которую новорожденный может подхватить где угодно вне роддома.

Сегодня вакцинация в России добровольна, однако эпидемиологи предупреждают: при падении приверженности возможен возврат обязательных мер.