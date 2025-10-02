Стало известно, почему иммунотерапия рака помогает не всем

Исследователи из Онкологического центра Университета штата Огайо выявили скрытый биологический процесс, который приводит к «истощению» Т-клеток — ключевых бойцов иммунной системы. Работа опубликована в журнале Nature.

Т-клетки распознают инфекции и опухолевые клетки, однако со временем они утрачивают активность и перестают сдерживать рост рака. Ученые установили, что в истощенных Т-клетках происходит накопление неправильно свернутых белков, запускающих ранее неизвестный стрессовый путь, получивший название TexPSR (proteotoxic stress response). В отличие от обычных клеточных защитных реакций, TexPSR не снижает, а наоборот усиливает синтез белков. В результате образуются токсичные агрегаты, похожие на амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера, что отравляет клетки и делает их беспомощными.

Когда исследователи блокировали ключевые драйверы TexPSR, Т-клетки вновь восстанавливали способность атаковать опухоль, а эффективность иммунотерапии резко возрастала.

«Истощение Т-клеток — главный барьер для онкоиммунологии. Наши результаты дают неожиданный ответ на фундаментальную проблему и могут сыграть решающую роль в развитии новых противораковых методов», — отметил руководитель исследования профессор Зихай Ли.

Анализ клеток пациентов показал: высокий уровень TexPSR связан с плохими клиническими результатами терапии. Это подтверждает, что новый путь может стать важной мишенью для будущих лекарств.