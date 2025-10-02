Как изменится рынок диагностических радиофармпрепаратов к 2029 году

Глобальный рынок радиофармпрепаратов, используемых для диагностики онкозаболеваний, к 2029 году возрастет с $10 млрд до более $13 млрд. Об этом сообщил научный руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ "Курчатовский институт" академик РАН Сергей Деев.

«В 2024 году [мировой] рынок диагностических препаратов составил около $10 млрд. Это большая цифра. В 2029 году он составит уже более $13 млрд», — сказал Деев на проходящем в ТАСС открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни", посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов.

Согласно слайду, сопровождавшему доклад представителя Курчатовского института, самым быстрорастущим рынком радиофармпрепаратов выступает Азиатско-Тихоокеанский регион, а самым большим - Северная Америка.

Он напомнил, что рак по уровню смертности в России занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из влияющих на эту статистику факторов стал рост продолжительности жизни.